W Stambulskich Muzeach Archeologicznych zaprezentowano 100 zabytków zwróconych Turcji przez Stany Zjednoczone. W ceremonii 2 listopada uczestniczyli minister kultury i turystyki Turcji Mehmet Nuri Ersoy oraz przedstawiciel prokuratury Manhattanu Matthew Bogdanos. Jak informuje Polsat News, zwrot eksponatów był rezultatem wieloletnich badań archeologicznych, analizy dokumentów i współpracy z amerykańskimi organami ścigania.

Wśród zwróconych przedmiotów znajdują się starożytna broń, ceremonialne instrumenty muzyczne, naczynia, elementy dekoracji architektonicznej, maski teatralne oraz figurki bogiń. Część artefaktów datowana jest na III tysiąclecie p.n.e.

Eksponaty z muzeów USA

Prokuratura Manhattanu w komunikacie z 18 września oświadczyła, że wartość 100 przedmiotów przekazanych Turcji przekracza 2,2 mln dolarów. W szczególności 52 artefakty zostały zajęte ze zbiorów Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Zwroty odbywały się w ramach kilku śledztw dotyczących działalności sieci powiązanych z nielegalnym handlem dobrami kultury.

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Jednym z takich przedmiotów była około dwutysięczna brązowa statuetka Hermesa, wyceniona na około 500 tys. dolarów. Według prokuratury jej wywóz z Turcji w latach 60. wiązany jest z handlarzem starożytnościami Georgem Zakosem, a w 1971 roku statuetkę sprzedano Metropolitan Museum of Art bez udokumentowanej wcześniejszej historii pochodzenia.

Artefakty z Horoztepe i Düver

Ważną część kolekcji stanowiło 40 przedmiotów z Horoztepe na północy Turcji, datowanych na lata 2300–2000 p.n.e. Są to metalowe naczynia, broń i przedmioty ceremonialne. Badacze ustalali ich pochodzenie na podstawie techniki wykonania, formy, podobieństwa do znalezisk z legalnych wykopalisk, a także dokumentów dotyczących nielegalnych prac na stanowisku w 1953 roku.

Do kraju zwrócono również 44 terakotowe elementy dekoracji architektonicznej z Düver w południowo-zachodniej Turcji. Przedmioty, datowane na okres między VII a V wiekiem p.n.e., były wcześniej przechowywane w kolekcji muzeum J. Paula Getty’ego w Los Angeles.

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