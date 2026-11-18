Okres, w którym kraje europejskie budowały swoją zależność energetyczną od Rosji, ostatecznie przeszedł do historii, a priorytetem kontynentu stała się współpraca z wiarygodnymi partnerami. O tym w środę, 18 listopada 2026 r., oświadczył premier Polski Donald Tusk podczas 7. posiedzenia Partnerstwa Ministerialnego ds. Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC) w Warszawie, jak podaje agencja Ukrinform.

Według szefa polskiego rządu Warszawie udało się przekonać sojuszników do zbudowania zdywersyfikowanego systemu energetycznego, niezależnego od jednego dostawcy. Tusk podkreślił, że nawet te państwa, które wcześniej podchodziły sceptycznie do stanowiska Polski, zdały sobie sprawę, że energetyka stanowi fundament bezpieczeństwa fizycznego całego kontynentu i każdej rodziny.

Jako kluczowe kierunki przyszłego rozwoju regionu polski premier wymienił transatlantycką współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG), przesyłu energii elektrycznej oraz energetyki jądrowej. W szczególności Polska aktywnie rozwija sieci elektroenergetyczne, buduje swoją pierwszą elektrownię jądrową, pracuje nad wdrożeniem małych reaktorów modułowych oraz prowadzi negocjacje w sprawie budowy drugiej dużej elektrowni jądrowej.

Osobno Donald Tusk poinformował, że podczas rozmów z amerykańską delegacją przy okazji konferencji omawiano kwestię wspólnego wsparcia dla Ukrainy w przededniu zimy. Zapewnił, że Polska i jej partnerzy zrobią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc Ukraińcom w tym najtrudniejszym okresie.

Dwudniowa konferencja P-TEC w Warszawie, odbywająca się w dniach 18–19 listopada z udziałem ministra energii USA Chrisa Wrighta, ministra spraw wewnętrznych USA Daga Berghama oraz przedstawicieli rządów Europy Środkowej i Wschodniej, poświęcona jest dywersyfikacji dostaw energii, inwestycjom oraz ochronie infrastruktury krytycznej.

Źródło: Ukrinform.

W Polsce premier Donald Tusk poinformował, że rząd podjął decyzję o zamrożeniu cen gazu dla odbiorców indywidualnych i gospodarstw domowych. Cena zostanie utrzymana na poziomie 197,29 zł za megawatogodzinę.

Premier Polski Donald Tusk poinformował, że wrażenia prempremiera Norwegii Jonasa Gara Stere oraz prezydenta Finlandii Alexandra Stubba po ich półtoragodzinnej rozmowie z przywódcą Kremla Władimirem Putinem na temat rozmów pokojowych w formacie Ukraina–Rosja– USA są „bardzo umiarkowanie optymistyczne”.

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