Premier Polski Donald Tusk po nieformalnym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii oświadczył, że Polska będzie traktowana odrębnie w kwestii przekazywania do budżetu UE dochodów ze sprzedaży uprawnień w systemie ETS. Jak powiedział, środki te pozostaną w Polsce.

Jak informuje RMF24, Tusk powiedział, że uczestnicy negocjacji uznali obecny projekt dotyczący ETS za nieakceptowalny dla Polski. Według niego rozmówcy zobowiązali się zapewnić Polsce odrębne podejście, a techniczne aspekty takiego rozwiązania wymagają jeszcze uzgodnienia.

Stanowisko Polski w sprawie ETS

Polski premier podkreślił, że Warszawa nie zgadza się na wariant, w którym wpływy z ETS byłyby kierowane do wspólnego budżetu Unii Europejskiej zamiast do budżetów krajowych. Tusk nazwał osiągnięty rezultat pełną realizacją polskich celów na tym etapie negocjacji.

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Zaznaczył również, że szczególnie ważne było dla niego spotkanie tak zwanej wielkiej szóstki — największych państw. Według Tuska podczas tej rozmowy uczestnicy poważnie omawiali różne aspekty tej kwestii.

Budżet UE i finansowanie Ukrainy

Przywódcy państw i rządów UE w Brukseli omawiali wieloletni budżet bloku na lata 2028–2034 oraz finansowanie Ukrainy. W szczególności rozpatrywali kompromisową propozycję przewodniczącego Rady Europejskiej Antónia Costy: budżet o wartości 1,58 bln euro wobec 1,76 bln euro, które w cenach stałych z 2025 roku proponowała Komisja Europejska.

W nocy z czwartku na piątek Costa poinformował, że przywódcy nie osiągnęli porozumienia w sprawie nowego budżetu UE. Jednocześnie 24 z 27 państw członkowskich poparły udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 45 mld euro na 2027 rok.

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