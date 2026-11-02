Premier Polski Donald Tusk stwierdził, że kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego można rozwiązać bez wprowadzania zmian w Konstytucji. Jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien uznać sędziów zgodnie z prawem wybranych przez Sejm, po czym będą oni mogli rozpocząć wykonywanie obowiązków w Trybunale.

Oświadczenie Tuska

Jak informuje RMF24, szef polskiego rządu napisał w serwisie społecznościowym X, że taki sposób rozwiązania jest zgodny z Konstytucją. Tusk stwierdził, że Nawrocki obecnie wybiera siłową konfrontację, która, według premiera, może drogo kosztować Polskę.

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Siły zewnętrzne

Tusk stwierdził również, że demokratyczne państwo prawne nie powinno ustępować przemocy niezależnie od tego, jak potężne siły zewnętrzne będą wspierać, jego zdaniem, atak partii Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacji, Grzegorza Brauna i Nawrockiego.

W weekend polski premier skomentował zaostrzenie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego w telewizyjnym wystąpieniu. Stwierdził, że krzyk, kłamstwo i bójka nie mogą być źródłem prawa w Polsce, oraz podkreślił znaczenie demokratycznego państwa prawnego.

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