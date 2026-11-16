W Polsce premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by nie stosował weta wobec kolejnej wersji ustawy, która miała zapewnić narzędzia do szybkiego usuwania nielegalnych treści z internetu. Jak informuje Polsat News, premier zareagował na decyzję prezydenta o zawetowaniu nowelizacji przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji w związku z unijnym aktem o usługach cyfrowych.

Powody prezydenckiego weta

Nawrocki zawetował nowelizację w piątek. Wśród powodów wskazał między innymi, jego zdaniem, zbyt szerokie uprawnienia urzędników, którzy mieli odpowiadać za blokowanie nielegalnych materiałów w sieci.

Tusk opublikował nagranie, w którym oświadczył, że obecne przepisy nie pozwalają zobowiązać platform społecznościowych do usuwania publikacji zawierających nagie wizerunki osób niepełnoletnich lub materiałów nakłaniających dzieci do samobójstwa. Według niego policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogą ścigać autorów takich materiałów, jednak nie mają mechanizmów ich szybkiego usuwania.

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Apel do prezydenta i platform

Premier przytoczył również przykład komentarza opublikowanego po ataku w Krakowie. Według Tuska wyrażono w nim żal, że napastnikowi nie udało się zrealizować swojego zamiaru. Oświadczył, że po złożeniu skargi do Mety, właściciela Facebooka i Instagrama, firma odpowiedziała, iż komentarz nie narusza standardów społeczności, dlatego pozostał dostępny.

Tusk ocenił, że polskie ustawodawstwo jest obecnie bezsilne wobec wewnętrznych zasad platform cyfrowych. Wspomniał też o nielegalnym wykorzystywaniu wizerunków znanych osób w reklamach lub niedopuszczalnych filmach tworzonych za pomocą sztucznej inteligencji. Premier oświadczył, że będzie nadal przekonywał prezydenta i firmy technologiczne o konieczności zmian w celu ochrony dzieci i młodzieży, a także zaapelował do Nawrockiego o poparcie kolejnej próby uchwalenia ustawy.

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