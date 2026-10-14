W Izraelu około 20% ludności, trzy lata po atakach z 7 października, zgłosiło poważne zaburzenia codziennego funkcjonowania z powodu stanu zdrowia psychicznego. Wynika to z rezultatów Narodowego Barometru Zdrowia Psychicznego, opartego na reprezentatywnej próbie ludności kraju, informuje Jerusalem Post.

Badanie przeprowadziły Instytut Badawczy Clalit Health Services oraz Instytut Myers JDC Brookdale. Według jego danych, choć większość respondentów stopniowo wraca do zdrowia, znaczna część osób nadal doświadcza dystresu psychicznego.

Najwyższe wskaźniki wśród młodych kobiet

Najwyższy poziom utrzymujących się zaburzeń odnotowano wśród kobiet w wieku od 18 do 35 lat — 32%. Wśród kobiet powyżej 35. roku życia wskaźnik ten wyniósł 26%, a wśród mężczyzn ze wszystkich grup wiekowych — 19%. Młode kobiety również najczęściej przekraczały kliniczny próg objawów zespołu stresu pourazowego, depresji lub lęku.

Ponad 60% uczestników, którzy wkrótce po atakach mieli nasilone objawy PTSD, nadal zgłaszało znaczący dystres psychiczny. Badacze uznają to za oznakę grupy osób, które po doświadczonych wydarzeniach mierzą się z długotrwałym cierpieniem.

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Doświadczenia traumatyczne i dostęp do pomocy

Około 15% wszystkich ankietowanych zgłosiło najwyższy poziom traumatycznej ekspozycji: albo byli bezpośrednio obecni podczas ataków, albo mieli bliską relację z osobą, która została ranna, wzięta jako zakładnik lub zabita 7 października albo podczas późniejszych działań wojennych. Dla porównania, po atakach z 11 września w USA najwyższego poziomu traumatycznej ekspozycji doświadczyło około 4% ludności.

Badanie wykazało także związek między oglądaniem niepokojących treści w mediach i nagrań wideo a zgłaszaniem objawów PTSD, depresji i lęku. Jednocześnie autorzy podkreślili, że ankieta nie pozwala ustalić związku przyczynowo-skutkowego.

Około jedna trzecia ludności odczuwa potrzebę skorzystania z pomocy psychologicznej, jednak zrobiła to tylko połowa z tych osób. Wśród powodów rezygnacji respondenci wymieniali chęć poradzenia sobie samodzielnie lub brak zainteresowania usługami oferowanymi przez system opieki zdrowotnej.

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