W Bangkoku w Tajlandii niemal nieprzerwane ulewy pod koniec września przeciążyły system odwadniający i spowodowały powodzie w różnych częściach miasta. W ciągu 48 godzin — od 24 do 26 września — spadło ponad 300 mm deszczu, po czym stan wyjątkowy ogłoszono we wszystkich 50 dzielnicach stolicy. Według rządowych szacunków żywioł dotknął około 329 tys. gospodarstw domowych, czyli około 700 tys. mieszkańców, podaje Channel NewsAsia.

Woda nie ustępuje na nisko położonych obszarach

W dzielnicy Lat Krabang na wschodnich obrzeżach Bangkoku, położonej na nisko usytuowanym terenie, poziom wody w szczytowym momencie przekroczył jeden metr. Dwa tygodnie po ulewach niektóre ulice mieszkalne nadal pozostawały zalane: mieszkańcy musieli docierać do suchych miejsc po zakupy, a osoby starsze poruszać się w gumowych butach lub korzystać z transportu.

Mieszkańcy dzielnicy twierdzili, że ostrzeżenia przed podtopieniami nadeszły dopiero wtedy, gdy woda zaczęła przybierać. Długotrwałe zalanie wiązali także z zatkanymi odpływami, odpadami budowlanymi i niewystarczającym odpompowywaniem wody.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

System odwadniający nie jest przystosowany do takich ulew

Eksperci wyjaśnili, że główną przyczyną obecnej powodzi w Bangkoku były wyjątkowo intensywne lokalne opady, a nie duże ilości wody napływającej rzeką Chao Phraya, jak podczas katastrofalnej powodzi w 2011 roku. Powtarzające się deszcze nasyciły obszary zlewni, poziom wody w kanałach wzrósł, a wysokie przypływy utrudniły jej odprowadzanie do morza.

Według specjalistów zabudowa miejska stopniowo zajęła naturalne obszary retencji wody i drogi jej odpływu. Architektka krajobrazu Kotchakorn Voraakhom powiedziała, że Bangkok stracił około połowy z szacowanych 3 tys. kanałów i coraz bardziej zależy od pomp oraz betonowej infrastruktury odwadniającej. Wstępna ocena Uniwersytetu Rangsit określiła straty spowodowane powodziami w Tajlandii w ciągu czterech dni na 25,3 mld bahtów, czyli około 780 mln dolarów.

Specjaliści wzywają do wzmocnienia przygotowań

Administracja metropolitalna Bangkoku oświadczyła, że przepompownie i śluzy wodne pracowały z pełną mocą, jednak poziom wody w głównych kanałach pozostawał wysoki z powodu napływu wody z sąsiednich obszarów. Eksperci uważają, że całkowite uniknięcie podtopień przy takiej intensywności opadów byłoby niemożliwe, jednak wcześniejsze ostrzeżenia, właściwe utrzymanie systemu odwadniającego, dokładniejsze modelowanie stref zalewowych i skoordynowane zarządzanie zasobami wodnymi mogłyby ograniczyć szkody.

Czytaj nas na