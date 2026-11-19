W Bangladeszu, według policji, podpalono rodzinny dom byłego szefa rządu tymczasowego Muhammada Yunusa w Ćottogramie, około 300 km na południowy wschód od stolicy, Dhaki. Doszło do tego w czasie protestów i ogólnokrajowego lockdownu ogłoszonego przez partię byłej premier Sheikh Hasiny, Awami League, informuje Channel NewsAsia.

Komendant lokalnego komisariatu policji Panchlaish Mozammel Haque powiedział Reutersowi, że do pustego pomieszczenia na parterze domu prawdopodobnie wrzucono łatwopalne materiały. Krewni Yunusa ze strony ojca, mieszkający na wyższych piętrach, nie ucierpieli.

Lockdown i zwiększone środki bezpieczeństwa

Awami League nazwała lockdown z 19 listopada kulminacją tygodniowej kampanii protestów i wieców. Zwolennicy Hasiny protestują przeciwko odmowie wydania jej przez władze nowego paszportu i dowodu tożsamości, które umożliwiłyby jej powrót do kraju w grudniu.

Aby zapobiec przemocy, straż graniczna Bangladeszu rozmieściła 97 plutonów w siedmiu okręgach, w tym w Gopalganj i Faridpurze, gdzie, według jej rzecznika, Hasina ma wielu zwolenników. Policja poinformowała również o śmierci dwóch członków partii rządzącej.

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Podpalenia i zatrzymania

W ciągu ostatnich dziesięciu dni policja odnotowała dziesiątki eksplozji domowej roboty bomb oraz podpaleń pojazdów w co najmniej 28 okręgach. W wyniku tych incydentów ucierpiało kilku policjantów i cywilów.

19 listopada w Dhace zatrzymano byłego ministra edukacji Nurula Islama Nahida, któremu postawiono zarzuty kilku zabójstw podczas protestów w 2024 roku. Grameen Bank, założony przez Yunusa, oświadczył, że od 10 listopada 37 jego oddziałów i biur padło celem podpaleń lub prób podpalenia, z czego 14 zostało zaatakowanych po północy we wtorek.

Minister spraw wewnętrznych Salahuddin Ahmed oskarżył liderów Awami League przebywających za granicą o podżeganie zwolenników do destabilizacji sytuacji i podpaleń mienia. Reuters nie zdołał uzyskać komentarza od przedstawicieli partii, z których większość, według agencji, ukrywa się.

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