W Bawarii w Niemczech policja zatrzymała dwóch podejrzanych o prawdopodobną działalność agenturalną na rzecz Rosji, państwa-agresora. Według Der Spiegel, mężczyźni są podejrzewani o udział w podpaleniu rumuńskiej firmy zbrojeniowej, którego mogli dokonać na zlecenie Moskwy.

Prawdopodobne podpalenie w Braszowie

Według informacji Der Spiegel prawdopodobnym celem ataku było przedsiębiorstwo w Braszowie w Rumunii. W podpisie pod opublikowanym zdjęciem redakcja wskazuje, że na nagraniu z kamery monitoringu w pobliżu obiektu widać prawdopodobnego sabotażystę na drabinie przeciwpożarowej. Jako autora zdjęcia wskazano rumuńską służbę bezpieczeństwa SRI.

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Możliwe plany w Niemczech

Redakcja informuje również, że zatrzymani rzekomo planowali podobne ataki sabotażowe w Niemczech. W materiale mowa o dwóch kierunkach prawdopodobnych działań: podpaleniu w Rumunii i planowanych atakach w Niemczech. Der Spiegel przedstawia informacje o tych działaniach jako podejrzenie, a nie jako ustalony fakt.

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