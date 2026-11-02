W dziesiątkach supermarketów w Belgii, Szwecji i Luksemburgu w poniedziałek doszło do awarii lodówek i zamrażarek. Kierownicy kilku sklepów poinformowali lokalne media, że temperatura w urządzeniach chłodniczych nagle wzrosła do 50 stopni Celsjusza, przez co część produktów trzeba było wyrzucić, podaje Politico Europe.

Problemy w belgijskich sieciach

Sieć Delhaize rano ostrzegła kierowników swoich sklepów przed problemami z systemami chłodniczymi. Przedstawiciel firmy potwierdził incydent IT, który dotknął urządzeń chłodniczych w szeregu sklepów Delhaize. Według niderlandzkich mediów problemy objęły również sklepy sieci w Luksemburgu.

Colruyt, która zarządza sklepami Spar w Belgii, oświadczyła, że ucierpiały lodówki w około pięciu sklepach Spar. Jednocześnie firma zaznaczyła, że sklepy Colruyt nie zostały dotknięte incydentem. Informowano również o problemach w 15 belgijskich sklepach Carrefour. Belgijskie Centrum Cyberbezpieczeństwa oświadczyło, że uważnie monitoruje sytuację.

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Incydenty w Szwecji

Przedstawiciel szwedzkiej sieci ICA potwierdził nocny incydent, który wpłynął na lodówki i zamrażarki w niewielkiej liczbie sklepów działających poza centralną siecią ICA. Szwedzkie media informowały również o problemach w sklepach Coop.

Podobne przypadki we Francji

Incydenty przypominają falę podobnych ataków na francuskie supermarkety w połowie października. Wówczas sprawcy prawdopodobnie zdalnie wpływali na mechanizmy rozmrażania lodówek Danfoss, przez co urządzenia się przegrzewały. Nie potwierdzono jeszcze, czy przypadki we Francji, Belgii, Szwecji i Luksemburgu są ze sobą powiązane ani czy sprawcy wykorzystali te same luki w oprogramowaniu.

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