W Belgradzie w Serbii policjant ochraniający ambasadę Izraela został ranny podczas ataku nożem i zastrzelił napastnika w obronie własnej. Powołując się na serbskiego ministra spraw wewnętrznych Ivicę Dacicia, poinformowała o tym Anadolu Agency.

Atak w pobliżu ambasady

Według Dacicia atak nastąpił krótko po północy w środę. Podejrzany, który prawdopodobnie jest osobą niepełnoletnią, podszedł do funkcjonariusza żandarmerii w pobliżu ambasady i zaatakował go dwoma nożami.

Policjant odniósł niegroźną ranę twarzy. Minister przekazał, że jego stan jest dobry, a wypis ze szpitala był spodziewany później tego samego dnia.

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Wzmocnienie środków bezpieczeństwa

Po incydencie serbskie władze podniosły poziom zagrożenia terrorystycznego w kraju do najwyższego. Nakazano również zwiększenie obecności policji i kontroli bezpieczeństwa w kluczowych miejscach, w tym przy obiektach infrastruktury krytycznej i w zatłoczonych przestrzeniach publicznych.

Funkcjonariusze ustalają okoliczności ataku oraz tożsamość zabitego napastnika, który według wstępnych danych mógł pochodzić z miasta Šabac w zachodniej Serbii. Izraelski portal Ynet określił ten przypadek jako drugi atak na funkcjonariuszy ochraniających ambasadę Izraela w Belgradzie po ataku z kuszy w czerwcu 2024 roku.

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