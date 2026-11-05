5 listopada w Białym Domu odbyło się spotkanie przedstawicieli Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, zorganizowane przez pierwszą damę USA Melanię Trump. Wydarzenie miało miejsce po lokalnym zawieszeniu ognia i operacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim.

Ukraińską delegację podczas rozmów reprezentowali pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec oraz przewodniczący frakcji „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia. Melania Trump wyraziła nadzieję, że zawieszenie broni w Oleszkach stanie się pierwszym krokiem do ustanowienia trwałego pokoju, podkreślając znaczenie determinacji w przekształcaniu początkowych kroków w znaczące zmiany.

Źródło: służba prasowa Białego Domu.

Wcześniej informowano, że pierwsza dama USA Melania Trump wygłosi 5 listopada w Białym Domu przemówienie dotyczące zawieszenia broni w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim. W ramach swojej inicjatywy dyplomatycznej zgromadzi ona również przedstawicieli Rosji i Ukrainy.

Melania Trump ogłosiła zawieszenie broni i wspomniała o ewentualnej wizycie na Ukrainie.

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