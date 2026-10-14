Sąd federalny w Bostonie w USA rozpoczął rozprawy w sprawie 55-letniego obywatela USA rwandyjskiego pochodzenia, Erica Nshimiyego. Postawiono mu zarzuty składania fałszywych zeznań i utrudniania wymiaru sprawiedliwości za zaprzeczanie możliwemu udziałowi w ludobójstwie w Rwandzie w 1994 roku. Informuje o tym Al Jazeera.

Prokuratura twierdzi, że podczas masowej przemocy w kwietniu 1994 roku Nshimiye był studentem medycyny w mieście Butare i uczestniczył w atakach na przedstawicieli mniejszości etnicznej Tutsi. Według oskarżenia atakował Tutsi i przekazywał ludzi tym, którzy ich zabijali lub gwałcili. W ciągu około 100 dni w Rwandzie zginęło ponad 800 tysięcy osób; ONZ nazywa te wydarzenia ludobójstwem.

Zarzuty składania fałszywych zeznań

W 2024 roku śledczy z amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego aresztowali Nshimiyego w jego domu w Ohio. Oświadczyli, że skłamał podczas rozmowy dotyczącej swojego pobytu w Rwandzie w okresie ludobójstwa.

Według prokuratury Nshimiye złożył również fałszywe zeznania podczas procesu w Bostonie w 2019 roku, gdzie wystąpił na korzyść przyjaciela, który także był oskarżony o udział w ludobójstwie. Wówczas zaprzeczał udziałowi w ludobójstwie, a także przynależności do popieranego przez Hutu Narodowego Ruchu Rewolucyjnego na rzecz Rozwoju oraz paramilitarnej grupy Interahamwe.

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W przypadku wyroku skazującego administracja prezydenta USA Donalda Trumpa może próbować pozbawić Nshimiyego amerykańskiego obywatelstwa. Od aresztowania jest on przetrzymywany bez możliwości wpłacenia kaucji w więzieniu federalnym w pobliżu Bostonu.

Stanowisko obrony

Nshimiye, należący do grupy etnicznej Hutu, zaprzecza udziałowi w zbrodniach. Twierdzi, że przed rozpoczęciem przemocy wyjechał na wakacje do Kigali, lecz z powodu chaosu nie mógł wrócić do Butare. Według jego wersji opuścił Rwandę jako uchodźca, a obywatelstwo USA otrzymał w 2009 roku.

Obrona podkreśla, że sprawa opiera się na niewiarygodnych zeznaniach świadków. Adwokaci oświadczyli, że niektórzy świadkowie rozpoznali Nshimiyego dopiero po wielokrotnym okazaniu im jego zdjęcia, a część z nich wcześniej składała odmienne zeznania w innych procesach osób oskarżonych o ludobójstwo. Obrońca Kurt Kerns zaznaczył również, że Nshimiye nie figurował w postępowaniach Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy ani w systemie sprawiedliwości gacaca, w ramach których osądzono ponad milion osób za rolę w tych zbrodniach.

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