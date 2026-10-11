W Wielkiej Brytanii rząd, według Sunday Telegraph, chce skrócić z oczekiwanych 10 do mniej niż pięciu dni czas przeznaczony dla Izby Lordów na rozpatrzenie ustawy o reprezentacji narodu. Dokument przewiduje zmiany zasad głosowania i ograniczeń dotyczących darowizn politycznych, informuje The Guardian.

Zmiany zasad głosowania

Ustawa, po raz pierwszy wniesiona za byłego premiera Keira Starmera, ma rozszerzyć listę dokumentów, których wyborcy mogą użyć do potwierdzenia tożsamości w lokalach wyborczych. W szczególności proponuje się dopuszczenie kart bankowych bez zdjęcia.

Inicjatywa przewiduje również obniżenie wieku wyborczego do 16 lat. Łagodzi ona ograniczenia wprowadzone przez konserwatystów w 2022 roku, gdy do głosowania obowiązkowe stało się okazanie dokumentu ze zdjęciem.

Zwolennicy zmian wskazują na obawy, że wymóg posiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem nieproporcjonalnie dotyka młodych ludzi, osób o niższych dochodach oraz mniejszości etnicznych. Według sondażu opublikowanego przez The Guardian po ostatnich wyborach powszechnych 6,5% ankietowanych wyborców z mniejszości etnicznych przynajmniej raz nie dopuszczono do głosowania z powodu braku odpowiedniego dokumentu, podczas gdy wśród białych wyborców odsetek ten wyniósł 2,5%.

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Uwagi Komisji Wyborczej

Komisja Wyborcza osobno oszacowała, że około 16 tysięcy osób, które próbowały głosować osobiście, nie mogło tego zrobić z powodu braku wymaganego dokumentu tożsamości i nie wróciło do lokalu wyborczego. Jednocześnie komisja ostrzegła, że akceptowanie kart bankowych może utrudnić pracownikom lokali wyborczych weryfikację tożsamości wyborcy.

Badanie komisji wykazało również, że około 4% osób, które nie głosowały w wyborach powszechnych w 2024 roku, wskazało wymóg identyfikacji ze zdjęciem jako jeden z czynników takiej decyzji.

Darowizny i rozpatrzenie parlamentarne

Dokument jest częścią rządowych planów zaostrzenia zasad finansowania politycznego w obliczu obaw o zagraniczną ingerencję w wybory. The Guardian pisał, że ministrowie planują dodatkowe ograniczenia dotyczące darowizn politycznych, które potencjalnie mogłyby mieć moc wsteczną wobec 72 mln funtów przekazanych partii Reform UK przez kryptomiliarderów Bena Delo i Christophera Harborne'a.

Konserwatywni członkowie Izby Lordów oskarżyli ministrów o próbę zbyt pospiesznego przeprowadzenia zmian. Liberalny Demokrata Mark Pack, członek Izby Lordów, ostrzegł przed ryzykiem wprowadzania istotnych poprawek bez należytej kontroli parlamentarnej. Przedstawiciel rządu oświadczył, że ustawa przechodzi właściwą procedurę parlamentarną, a premier wykluczył przeprowadzenie przedterminowych wyborów powszechnych.

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