W Wielkiej Brytanii wskaźnik zarejestrowanych przestępstw, w których materiałach policyjnych wspomniano kokainę, może wzrosnąć o ponad 10% w porównaniu z 2019 rokiem. W 2025 roku policja zarejestrowała co najmniej 29 922 takie przestępstwa — 63,4 na 100 tys. mieszkańców wobec 57,7 w 2019 roku. Poinformował o tym The Guardian.

Według szacunków gazety, w 2026 roku wskaźnik może wzrosnąć do około 64 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Dziennikarze wysłali zapytania do wszystkich 45 służb policyjnych w Zjednoczonym Królestwie, a dane przekazało 39 z nich. Londyńska policja nie była w stanie przedstawić statystyk.

Spożycie w Anglii

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych szacuje, że spożycie kokainy w badanych lokalizacjach w Anglii wzrosło o 26% od 2021 roku. Analiza ścieków wskazuje, że w latach 2024–2025 w Anglii mogło zostać spożyte około 123 tys. kilogramów, czyli 123 ton, kokainy. Odpowiada to około 2,5 mld porcji, a szacunkowa uliczna wartość narkotyku wynosi niemal 10 mld funtów szterlingów.

Większość przestępstw, w których w 2025 roku wspomniano kokainę, dotyczyła narkotyków. Jednocześnie 18% stanowiły przestępstwa z użyciem przemocy, w tym stalking, nękanie oraz jedna sprawa o zabójstwo. Nieco mniej niż 4% wpisów dotyczyło przestępstw seksualnych, w tym zawierało 344 zgłoszenia gwałtu.

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Przemoc domowa i prowadzenie pojazdów

Niemal sześć na dziesięć testów narkotykowych przeprowadzonych przez policję wśród osób zatrzymanych pod podejrzeniem przemocy domowej od lipca 2025 roku do czerwca 2026 roku dało wynik pozytywny na obecność kokainy. Jednocześnie dane te nie są reprezentatywne, ponieważ część testów zlecono po tym, jak funkcjonariusze już podejrzewali używanie narkotyków.

Profesor Uniwersytetu Liverpool John Moores Harry Sumnall zaznaczył, że przeglądy naukowe nie wykazały przekonujących dowodów na to, że kokaina bezpośrednio powoduje agresywne zachowania. Jak powiedział, sprawcy i osoby poszkodowane opisywali, że odurzenie kokainą mogło nasilać utratę kontroli i zazdrość oraz zaostrzać istniejącą przemoc.

Dane Agencji ds. Licencjonowania Kierowców i Pojazdów, uzyskane przez organizację charytatywną IAM RoadSmart, pokazały, że w 2025 roku wykroczenia za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków po raz pierwszy przewyższyły liczbę wykroczeń związanych z alkoholem. Do praw jazdy wpisano 30 707 takich wykroczeń — o 28% więcej niż w 2022 roku — podczas gdy liczba wykroczeń związanych z alkoholem spadła o 17%, do 29 769.

Gazeta zastrzega, że wyszukiwanie słowa „kokaina” w policyjnych notatkach nie dowodzi, iż narkotyk był przyczyną konkretnego przestępstwa: wzmianka mogła dotyczyć między innymi relacji naocznego świadka.

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