Od 6 listopada Wielka Brytania zakaże pornografii internetowej ze scenami duszenia lub doprowadzania do uduszenia, seksu między krewnymi albo osobami udającymi pokrewieństwo. Nielegalne stanie się także treści, w których ktoś udaje osobę poniżej 16. roku życia, donosi The Guardian.

Nowe ograniczenia

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że nowe przepisy wejdą w życie po ponadpartyjnej presji, która wcześniej w tym roku skłoniła ministrów do oświadczenia, że przygotowują zmiany legislacyjne. Uduszenie bez skutku śmiertelnego jest już w kraju odrębnym przestępstwem, jednak jego przedstawianie w internecie dotąd nie było zakazane.

Minister sprawiedliwości Alex Davies-Jones oświadczyła, że przepisy nie mają na celu kryminalizowania nieszkodliwych preferencji seksualnych. Jej zdaniem pornografia może wpływać na wyobrażenia ludzi, w szczególności młodzieży, o zdrowych relacjach, a treści normalizujące lub gloryfikujące przemoc wobec kobiet są niebezpieczne.

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Zalecenia przeglądu

Zmiany odpowiadają zaleceniom przeglądu regulacji dotyczących pornografii, opublikowanego w 2025 roku przez konserwatywną członkinię Izby Lordów Gabby Bertin. Wskazano w nim, że pornografia przedstawiająca duszenie kobiet może mieć niszczycielskie konsekwencje w realnym życiu. Przegląd zwracał również uwagę na scenariusze odgrywania ról z kazirodztwem oraz dorosłych przedstawiających dzieci, a także wskazywał na brak odpowiedniego nadzoru państwowego nad przemysłem pornograficznym.

Koalicja End Violence Against Women poparła zakaz i wezwała rząd do zapewnienia jego skutecznego egzekwowania. Pełniąca obowiązki dyrektorki organizacji Janaya Walker podkreśliła, że duszenie może spowodować poważne długotrwałe szkody lub doprowadzić do śmierci, a jego powszechne przedstawianie w pornografii grozi normalizowaniem przemocy w relacjach seksualnych, zwłaszcza wśród młodzieży. Koalicja wezwała także do aktualizacji ustawy o bezpieczeństwie w internecie, aby platformy były zobowiązane do usuwania takich treści.

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