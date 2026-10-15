W Wielkiej Brytanii wezwano do dalszego zbadania możliwego udziału Jonathana Burmana w zbrodniach wojennych po pojawieniu się zdjęcia, na którym pozuje on na tle płonącej szkoły w Gazie. Jak informuje Anadolu Agency, wynika to z filmu śledczego Declassified UK.

Według Declassified UK Burman jest obywatelem Wielkiej Brytanii, który uczęszczał do szkoły w Manchesterze, następnie spędził rok w Izraelu, a później dołączył do izraelskiej armii. Izraelskie wojsko potwierdziło redakcji, że służył on w 55. Brygadzie — elitarnej rezerwowej jednostce spadochronowej.

Identyfikacja szkoły

Jak twierdzi śledztwo, Burman zamieścił zdjęcie na prywatnym koncie na Instagramie. Fotografia została prawdopodobnie wykonana w rejonie Chan Junus; za mężczyzną widać znaczne zniszczenia.

Organizacja monitorująca Airwars ustaliła, że na zdjęciu widoczna jest szkoła Al-Farabi w Bani Suhajli, na wschód od Chan Junus. Według jej danych izraelscy żołnierze zaatakowali tę szkołę 12 grudnia 2023 roku. Jednocześnie oświadczenie izraelskiej armii dotyczące operacji przeciwko domniemanemu ośrodkowi bojowników odnosiło się do innej szkoły położonej około dwóch kilometrów dalej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wezwania do śledztwa

W filmie Declassified UK przytoczono także badanie Hind Rajab Foundation, która zidentyfikowała kompanię wojskową, w której Burman prawdopodobnie służył. Organizacja powiązała tę kompanię z walkami na bliskim dystansie oraz niszczeniem budynków mieszkalnych w Chan Junus.

Chris Sidoti, członek Komisji Śledczej ONZ ds. okupowanego terytorium palestyńskiego, oświadczył, że przedstawione dowody wymagają dalszej weryfikacji, lecz nie przesądzają o winie Burmana. Wezwał londyńską policję do przeprowadzenia śledztwa. Według Declassified UK Burman nie odpowiedział na prośby o komentarz.

Redakcja zaznaczyła również, że podczas wojny w Gazie w izraelskiej armii służyło, według szacunków, około 2 tys. brytyjsko-izraelskich obywateli posiadających podwójne obywatelstwo. W kwietniu londyńska policja odmówiła zbadania spraw 10 obywateli Wielkiej Brytanii oskarżanych o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Gazie, powołując się na brak realnych perspektyw skazania oraz trudności w skutecznym prowadzeniu śledztwa. Decyzję poprzedziło złożenie dossier przez palestyńskie grupy obrony praw człowieka do policyjnej jednostki ds. zbrodni wojennych.

Czytaj nas na