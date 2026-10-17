Komisja ds. zwolnień warunkowych w chilijskim mieście Talca 16 października 2026 roku jednogłośnie zatwierdziła przedterminowe zwolnienie warunkowe byłego kapitana krajowej policji Carabineros, Patricio Maturany. Odbywa on karę 12 lat i 183 dni pozbawienia wolności w sprawie obrażeń obecnej senator Fabioli Campillai.

Jak podaje The Rio Times, zwolnienie ma, według dostępnych informacji, wejść w życie 2 grudnia 2026 roku. Od lutego 2026 roku Maturana miał zezwolenie na opuszczanie więzienia w każdą niedzielę.

Okoliczności sprawy

26 listopada 2019 roku, podczas masowych protestów w Chile, Maturana wystrzelił pojemnik z gazem łzawiącym w San Bernardo, dzielnicy Santiago. Trafił on Campillai w twarz, gdy szła do pracy.

Campillai straciła wzrok w obu oczach, węch i smak, a także doznała ciężkich złamań twarzy. Później została senatorką reprezentującą Stołeczny Region Santiago.

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Sąd w San Bernardo we wrześniu 2022 roku uznał Maturanę za winnego bezprawnego przymusu, który spowodował najcięższe obrażenia. Sąd Apelacyjny w San Miguel utrzymał wyrok w mocy w styczniu 2023 roku.

Stanowisko poszkodowanej i służby więziennej

Campillai osobiście wystąpiła przed komisją przeciwko warunkowemu zwolnieniu byłego policjanta. Oświadczyła, że Maturana jej nie przeprosił, nie współpracował z wymiarem sprawiedliwości, a jego zwolnienie zagraża jej bezpieczeństwu i stanowi psychicznemu.

Jednocześnie chilijska służba więzienna Gendarmería poinformowała, że skazany właściwie uświadamia sobie swoją odpowiedzialność, a ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa oceniono jako bardzo niskie. W marcu 2026 roku prawniczka Maturany, Nubia Vivanco, wystąpiła z prośbą o prezydenckie ułaskawienie.

W sierpniu Izba Deputowanych Chile poparła rezolucję wzywającą prezydenta José Antonio Kasta do ułaskawienia byłego funkcjonariusza. Za głosowało 73 deputowanych, przeciw było 51, a 16 wstrzymało się od głosu. Kwestia ewentualnego prezydenckiego ułaskawienia jest odrębna od decyzji o przedterminowym zwolnieniu warunkowym.

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