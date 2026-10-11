W Chile rankiem 11 października w wieku 76 lat na raka zmarł dziennikarz Juan Pablo Cárdenas Squella, założyciel i były dyrektor opozycyjnego magazynu Revista Análisis. Poinformował o tym The Rio Times. Pogrzeb dziennikarza zaplanowano na 12 października na cmentarzu Parque del Recuerdo, a szczegóły ceremonii są jeszcze ustalane.

Praca w czasach dyktatury

Cárdenas urodził się 1 grudnia 1949 roku. Kierował Revista Análisis w latach 1977–1991. Publikacja była jednym z opozycyjnych mediów w czasach wojskowej dyktatury Pinocheta, która rządziła Chile w latach 1973–1990. Magazyn opisywał naruszenia praw człowieka i podawał w wątpliwość działania reżimu w warunkach cenzury.

Według chilijskich mediów Cárdenas był wielokrotnie zatrzymywany w czasach dyktatury. Przez 18 miesięcy podlegał nocnym ograniczeniom wolności, a jego dom dwukrotnie został zaatakowany z użyciem urządzeń zapalających.

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Wykładowca i laureat nagród

Później Cárdenas przez ponad 18 lat kierował Radio Universidad de Chile oraz jego wydaniem cyfrowym. Wykładał także dziennikarstwo i etykę na Uniwersytecie Chile oraz Papieskim Katolickim Uniwersytecie w Valparaíso.

W 2005 roku Cárdenas otrzymał Chilijską Narodową Nagrodę Dziennikarską za obronę wolności słowa oraz rolę w tworzeniu i kierowaniu mediami. W 2000 roku Międzynarodowy Instytut Prasy nazwał go Bohaterem Światowej Wolności Prasy. Wśród jego książek są Por un Chile libre, Crónicas impertinentes i Desobediencia debida.

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