W Denver w stanie Kolorado koalicja z udziałem głównego miejskiego urzędnika wyborczego Paula Lopeza złożyła pozew mający zapobiec pojawieniu się federalnych agentów w lokalach wyborczych podczas wyborów połówkowych w USA. Miejscy urzędnicy prowadzą również szkolenia dla pracowników lokali wyborczych na wypadek zastraszania wyborców lub ingerencji w głosowanie.

Jak informuje ABC News Australia, Lopez powiedział, że wyborcy są zaniepokojeni możliwą obecnością federalnych agentów w lokalach wyborczych, w tym funkcjonariuszy amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE). Jak zaznaczył, zastraszanie wyborców przez federalnych agentów, wojskowych lub inne osoby jest nielegalne zgodnie z prawem federalnym. Lopez powiedział również, że osoby, które naruszą ten zakaz i odmówią wykonania odpowiedniego nakazu, powinny zostać aresztowane.

Stanowisko administracji i Republikanów

Prezydent USA Donald Trump, odpowiadając w maju na pytanie o możliwe zaangażowanie federalnych agentów podczas wyborów, powiedział, że zrobi wszystko, co konieczne, aby zapewnić „uczciwe” wybory. Szef Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Markwayne Mullin oświadczył we wrześniu, że funkcjonariusze ICE mogą zostać rozmieszczeni w całym kraju. Jednocześnie podkreślił, że służba nie będzie patrolować lokali wyborczych, lecz reagować na konkretne zagrożenia.

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Dyrektor FBI Kash Patel podczas przesłuchań w Kongresie we wrześniu nie wykluczył możliwości zaangażowania agentów FBI w lokalach wyborczych. Republikański strateg Luke Ball, który pracował w kampanii reelekcyjnej Trumpa w 2024 roku, powiedział, że nie sprzeciwia się obecności funkcjonariuszy organów ścigania, jeśli utrzymują porządek i zapobiegają nielegalnemu głosowaniu.

Obawy organizacji społecznych

Niekomercyjna organizacja obywatelska Protect Democracy oświadczyła, że jest gotowa natychmiast skierować sprawę do sądu w razie prób ingerencji w wybory. Jej przedstawiciel Justin Weil powiedział, że organizacja współpracuje z lokalnymi urzędnikami wyborczymi i organami ścigania, przygotowując się na możliwe incydenty, w tym przemoc.

Administracja Trumpa próbowała także uzyskać od stanów niezanonimizowane listy wyborców, aby wykryć to, co nazywa głosowaniem osób niebędących obywatelami. Urzędnicy w około 30 stanach odmówili przekazania takich danych, wskazując na nielegalność żądania i naruszenie prawa do prywatności. Protect Democracy obawia się także zastraszania wyborców, rozpowszechniania dezinformacji, prób przejęcia kart wyborczych lub maszyn do głosowania, a także nacisków na urzędników w sprawie certyfikacji wyników. Głosowanie w USA zaplanowano na 3 listopada.

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