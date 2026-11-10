Poseł do Dumy Państwowej Georgij Kamniew wystąpił z inicjatywą przyznawania byłym pracownikom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotacji w wysokości do 12 tysięcy dolarów na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Jak twierdzi, wynagrodzenia policjantów nie pozwalają na zgromadzenie wystarczających środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jednocześnie deputowany uważa, że przedsiębiorstwa prowadzone przez byłych funkcjonariuszy organów ścigania są mniej narażone na wplątanie się w przestępcze machinacje.

Dotacje mają być przyznawane za pośrednictwem państwowych ośrodków „Mój biznes” oraz Korporacji MŚP. Środki będzie można przeznaczyć na wynajem i remont lokali, sprzęt, oprogramowanie, szkolenia oraz tworzenie miejsc pracy. Kamniew oświadczył, że przygotowuje odpowiednie zwrócenie się do rządu.

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Posłanka do rosyjskiej Dumy Państwowej z ramienia KPRF Anżelika Glazkowa zgłosiła projekt ustawy przewidujący zmianę nazwy Sankt Petersburga na Leningrad, a Wolgogradu – na Stalingrad. Zgodnie z dokumentem nowe nazwy mają zostać przywrócone miastom w ciągu roku od wejścia ustawy w życie.

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