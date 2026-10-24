W sektorze publicznym Cypru nie ma centralnego organu nadzorującego działanie wewnętrznych kanałów zgłoszeń dla sygnalistów. Minister sprawiedliwości Kostas Fytiris poinformował o tym w pisemnej odpowiedzi dla posła z Limassolu Michalisa Paraskevasa, podaje Cyprus Mail.

Według ministra funkcjonowanie takich kanałów jest wewnętrzną sprawą każdego ministerstwa, służby lub urzędu. Doprecyzował, że ani dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów, ani ustawodawstwo Cypru nie przewidują utworzenia odrębnego organu nadzorczego.

Ochrona sygnalistów

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że powiadomiło właściwe organy o ich obowiązkach oraz opublikowało na swojej stronie listę instytucji, do których obywatele mogą kierować zgłoszenia. Jednocześnie resort nie zbiera danych o skargach na działania odwetowe wobec sygnalistów, ponieważ ani normy europejskie, ani ustawodawstwo krajowe nie wymagają przekazywania takich informacji Komisji Europejskiej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według Fytirisa prawo gwarantuje poufność tożsamości sygnalisty oraz osób wymienionych w zgłoszeniu. W przypadku działań odwetowych sygnalista może zwrócić się do sądu o uchylenie takich środków i domagać się odszkodowania. Pracownicy zwolnieni z powodu złożonego zgłoszenia mogą zostać przywróceni do pracy przez sąd. Odrębne przepisy chronią także anonimowość sygnalistów wzywanych do złożenia zeznań w postępowaniach karnych.

Liczba zgłoszeń wzrosła

W 2025 roku do właściwych organów wpłynęło 85 zgłoszeń od sygnalistów, podczas gdy w 2024 roku było ich 25, a w 2023 roku — 12. Spośród 85 zgłoszeń w 2025 roku 51 dotyczyło korupcji.

Spośród zgłoszeń zarejestrowanych w 2025 roku zbadano 48. Z 28 zakończonych dochodzeń sześć zamknięto z powodu niewystarczających dowodów, a pozostałe 22 skierowano do innych procedur pozasądowych. W 2024 roku zbadano 20 z 25 zgłoszeń, a w 2023 roku sprawdzono wszystkie 12. W sprawie siedmiu zgłoszeń z 2023 roku wszczęto postępowania, jednak żadne z nich nie trafiło do sądu.

Czytaj nas na