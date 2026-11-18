W Dubaju w ZEA zakończono budowę i certyfikację drugiego wertiportu dla elektrycznych aerotaksówek. Obiekt Dubai Marina Vertiport ma utworzyć bezpośrednie połączenie z głównym wertiportem sieci w pobliżu międzynarodowego lotniska w Dubaju. Poinformował o tym The National.

Trasa na lotnisko

Wertiport w dzielnicy Dubai Marina zbudowała firma Skyports Infrastructure, a Urząd Lotnictwa Cywilnego ZEA certyfikował go i nadał mu lotniczy znak wywoławczy VMR. Główny obiekt sieci w pobliżu Dubai International Airport ma znak wywoławczy VDX; jego operatorem ma zostać Joby Aviation.

Obiekt znajduje się obok Amerykańskiego Uniwersytetu w Dubaju i kilka minut spacerem od stacji metra Al Fardan Exchange. Ma jedną podwyższoną strefę startów i lądowań, terminal pasażerski oraz stację ładowania. Wertiport zaprojektowano na maksymalnie 21 tys. lądowań i do 84 tys. pasażerów rocznie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Deklarowane możliwości sieci

Elektryczny statek powietrzny Joby Aviation może osiągać prędkość do 322 km/h i nie generuje emisji podczas eksploatacji. Oczekuje się, że lot między Dubai Marina a międzynarodowym lotniskiem w Dubaju potrwa mniej niż 10 minut, podczas gdy podróż samochodem zajmuje około 35 minut.

W konstrukcji wertiportu wykorzystano rozwiązania z morskiej infrastruktury lotniczej: oddzielna strefa umożliwia ładowanie zaparkowanego statku powietrznego pionowego startu i lądowania bez blokowania lądowiska. Joby Aviation prowadzi załogowe loty testowe w Dubaju od czerwca 2025 roku. W listopadzie 2025 roku firma wykonała pierwszy w kraju lot aerotaksówki między dwoma punktami — z poligonu testowego w Margham do międzynarodowego lotniska Al Maktoum.

W centrum Dubaju i na wyspie Palm Jumeirah powstają jeszcze dwa wertiporty. Rozpoczęcie przewozów komercyjnych będzie zależało od uzyskania niezbędnych zezwoleń operacyjnych.

Czytaj nas na