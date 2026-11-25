Sąd pierwszej instancji Międzynarodowego Centrum Finansowego w Dubaju (DIFC Courts) ustalił, że były nominalny właściciel KamaGames, Igor Czupin, bezpodstawnie przywłaszczył sobie aktywa spółki. Chodzi o aktywa międzynarodowego dewelopera mobilnych kasyn społecznościowych pochodzenia rosyjskiego (Pokerist, Blackjackist, Roulettist i Baccarist).



W orzeczeniu z dnia 18 listopada 2026 r. sędzia Andrew Moran ustalił, że Czupin nie był faktycznym beneficjentem aktywów KamaGames, a jedynie nominalnie je posiadał w imieniu prawdziwych właścicieli. Jednocześnie przywłaszczył sobie miliony dolarów z rachunków należących do spółki. Część środków przeznaczył na zakup nieruchomości oraz przelewy na konta krewnych i znajomych.

Sąd uznał za udowodnione naruszenie zobowiązań korporacyjnych oraz oszukańcze działania Czuprina. W trakcie rozprawy w sporze cywilnym ustalono, że w celu przejścia bankowych weryfikacji KYC dla Czuprina stworzono nieprawdziwą biografię, która przedstawiała go jako faktycznego właściciela firmy. Jednocześnie Czuprin twierdził, że aktywa należały do niego osobiście, a trust był fikcyjną konstrukcją mającą na celu ochronę majątku na wypadek rozwodu, jednak sąd odrzucił to stanowisko i orzekł o zwrocie aktywów.

Zgodnie z orzeczeniem sądu za rzeczywistego właściciela aktywów uznano IC Trust.

Zostało to stwierdzone w orzeczeniu Sądu Pierwszej Instancji Międzynarodowego Centrum Finansowego w Dubaju (DIFC Courts).

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