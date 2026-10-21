W Yellowstone zebrano w ciągu roku rekordową liczbę 20 tysięcy sztuk śmieci — The Guardian

W Parku Narodowym Yellowstone w tym roku z obszarów hydrotermalnych zebrano rekordową liczbę 20 100 sztuk śmieci. Wśród znalezionych przedmiotów znalazły się setki czapek, okulary przeciwsłoneczne, pokrywki obiektywów, smoczki dla dzieci, hotelowe karty-klucze, a nawet aparaty ortodontyczne.

Informację tę przekazali pracownicy parku, którzy przez cały sezon sprzątają tereny w pobliżu gorących źródeł i gejzerów.

Najczęściej w strefach hydrotermalnych znajdowano kapelusze – w tym roku zebrano ich 280. Ponadto pracownicy parku zebrali 54 osłony obiektywów aparatów fotograficznych, 47 gumek do włosów, 42 ołówki, 36 par okularów przeciwsłonecznych, 20 kart-kluczy hotelowych oraz 17 smoczków dla dzieci.

Według Marjery Price, specjalistki w dziedzinie nauk fizycznych, znaczna część przedmiotów trafia do gorących źródeł i innych obiektów hydrotermalnych przypadkowo z powodu silnego wiatru.

„Problem pogłębiają silne wiatry w parku: niespodziewane podmuchy z łatwością porywają serwetki, mapy, opakowania po jedzeniu, a nawet cięższe przedmioty, takie jak okulary przeciwsłoneczne i kapelusze” – powiedziała.

Jednocześnie część przedmiotów trafia do wody celowo. Niektórzy odwiedzający wrzucają do gorących źródeł monety, traktując je jako fontanny życzeń.

Latem 2026 roku zespół geologów parku zebrał w takich miejscach ponad 18 dolarów w monetach różnych walut. Wśród nich były dolary, peso, jeny i euro.

Każdego roku Yellowstone odwiedza ponad 4,5 miliona osób i pozostaje jednym z najpopularniejszych parków narodowych w USA.

Pracownicy parku podkreślają, że wszelkie obce przedmioty w strefach hydrotermalnych mogą wpływać na procesy naturalne.

„Niezależnie od tego, o jakie śmieci chodzi, należy je usunąć. Wszelkie obce przedmioty mogą uszkodzić lub trwale zmienić obiekt hydrotermalny – blokując dopływ wody, przecinając lub zmieniając kierunek odpływu albo zanieczyszczając go substancjami chemicznymi i osadami” – zauważyła Price.

Problem śmieci w źródłach hydrotermalnych w Yellowstone istnieje już od wielu dziesięcioleci.

Na początku XX wieku basen Morning Glory zmienił kolor z powodu dużej ilości śmieci, które odwiedzający wrzucali do wody. Do lat 50. XX wieku zaczęto go nawet nazywać „koszem na śmieci”.

W tym roku wśród bardziej niezwykłych znalezisk pracowników parku znalazło się sześć aparatów ortodontycznych, osiem miniaturowych samochodów wyścigowych, trzy kije golfowe oraz 15 sztucznych paznokci.

Władze parku przyznają, że wiele przedmiotów trafia do stref hydrotermalnych przypadkowo, dlatego apelują do odwiedzających o większą czujność w zakresie pilnowania rzeczy osobistych i śmieci, zwłaszcza w miejscach, gdzie wieje silny wiatr.

Pracownicy radzą, aby dobrze schować serwetki, opakowania, mapy i inne lekkie przedmioty, a także uważać na czapki i okulary, które mogą zostać porwane przez podmuch wiatru.

Pod koniec sezonu pracownicy planują wyprać wszystkie czapki znalezione w parku i przekazać je na cele charytatywne.

Źródło: The Guardian.

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