W Jemenie ciężko chorzy pacjenci nie mogą wyjechać za granicę na niezbędne leczenie z powodu wstrzymania regularnych lotów z Sany, ataków na inne lotniska i niebezpiecznych tras lądowych. Poinformowała o tym Al Jazeera. Z międzynarodowego lotniska w Sanie, głównego połączenia lotniczego dla milionów ludzi na kontrolowanej przez Huti północy kraju, nie są wykonywane regularne loty.

Ograniczoną liczbę lotów wznowiono po rozejmie wynegocjowanym przez ONZ w maju 2022 roku. Jednak w 2025 roku izraelskie uderzenia uszkodziły lotnisko w Sanie i zniszczyły samoloty. W lipcu wspierane przez Arabię Saudyjską siły rządowe Jemenu uderzyły w jedyny nadający się do użytku pas startowy, aby nie dopuścić do lądowania irańskiego samolotu z delegacją Huti.

Pacjenci czekają na leczenie

Rajaa Girsan, 50-letnia szwaczka z Sany, potrzebuje skomplikowanej operacji za granicą z powodu paraliżu strun głosowych i ciężkich powikłań w krtani. Przez siedem lat próbowała uzyskać miejsce na cotygodniowym locie do Ammanu, lecz zamknięcie lotniska i naloty uniemożliwiły tę podróż. Kobiety nie stać także na długą podróż lądem do Adenu.

Według rzecznika kontrolowanego przez Huti Ministerstwa Zdrowia w Sanie, Anisa al-Asbahiego, wielokrotne zamykanie lotniska w ciągu ostatniej dekady dotknęło około 400 tysięcy pacjentów, w tym 250 tysięcy osób potrzebujących leczenia poza krajem. Poinformował on również o niedoborze ponad 1 600 rodzajów leków, w tym 12 leków przeciwnowotworowych.

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Niebezpieczna droga przez Aden

Lotnisko w Adenie pozostaje główną alternatywą dla mieszkańców północy, jednak w październiku zostało dwukrotnie zaatakowane. Podczas ostatniego uderzenia 16 października dwie rakiety spadły około 500 metrów od samolotu Yemenia, który przygotowywał się do lotu do Kairu. Droga z Sany do Adenu zajmuje około 14 godzin i wymaga przekroczenia dziesiątek punktów kontrolnych po obu stronach linii frontu.

Rodzina 60-letniego Abdulkarima Abdullaha, który miał niewydolność nerek i potrzebował dializ, wydała około 2 300 dolarów, aby dotrzeć do Adenu i przygotować się do lotu. Jego brat sprzedał złoto żony Abdulkarima i własny samochód, aby opłacić podróż, zakwaterowanie, pozwolenia i bilety. Pacjent zmarł jednak w drodze do Adenu w styczniu.

Minister zdrowia rządu Jemenu Qasim Buhaibeh we wrześniu ostrzegł, że z powodu cięć finansowania niektóre obszary mogą całkowicie utracić usługi medyczne. Według niego pomocy medycznej potrzebuje 19,3 miliona mieszkańców kraju, podczas gdy pomoc humanitarna jest finansowana jedynie w 17% potrzebnej kwoty. Obecnie w żadnej części Jemenu nie ma programów ewakuacji medycznej.

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