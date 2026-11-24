W Rijadzie w Arabii Saudyjskiej 24 listopada po raz drugi w ciągu kilku dni uderzona została 80-piętrowa wieża Public Investment Fund Tower, w której mieści się państwowy fundusz majątkowy kraju. Według Channel NewsAsia trzech świadków stwierdziło, że celem był właśnie ten budynek, a saudyjska obrona cywilna poinformowała o 11 rannych.

Uderzenie w dzielnicę finansową

Wieża znajduje się w dzielnicy finansowej Króla Abdullaha w Rijadzie. Budynek o wysokości 385 metrów jest najwyższym wieżowcem saudyjskiej stolicy i jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów tej dzielnicy.

Rzecznik koalicji pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej Turki al-Maliki oświadczył, że zaatakowano jeden z wieżowców centrum finansowego, a właściwe organy oglądają miejsce zdarzenia. Nie wskazał budynku. Saudyjska obrona cywilna oświadczyła, że za odpowiedzialnych za atak uważa jemeńskich Huti.

Houthis BOMB RIYADH’S TALLEST TOWER for SECOND TIME in LESS THAN 7 DAYS VISIBLE FACADE DAMAGE to SAUDI ARABIA’S PUBLIC INVESTMENT FUND TOWER https://t.co/q3E4qL3hH4 — RT (@RT_com) November 24, 2026

Saudyjska państwowa agencja poinformowała, że wśród rannych są obywatele Indii, Nepalu, Egiptu i Arabii Saudyjskiej. Źródło AFP znające szczegóły incydentu podało, że podczas nowego uderzenia w budynku przebywały osoby naprawiające szkody po poprzednim ataku. Według tego źródła co najmniej dwie poszkodowane osoby doznały ciężkich oparzeń.

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Drugi atak w ciągu tygodnia

W ubiegłym tygodniu saudyjscy urzędnicy informowali, że atak na jedną z wież w dzielnicy finansowej uszkodził kilka pięter i dwa sąsiednie budynki, ale wówczas nie było poszkodowanych. Nie podali nazwy trafionego budynku, jednak zdjęcia opublikowane przez obronę cywilną wskazywały na PIF Tower, według CNA. Huti przyznali się do poprzedniego ataku, lecz nie skomentowali nowego uderzenia z 24 listopada.

W ostatnich tygodniach Huti nasilili ataki na wojskową, cywilną i naftową infrastrukturę Arabii Saudyjskiej. Wcześniej w tym miesiącu trafiona została wieża państwowej spółki naftowej Aramco w tej samej dzielnicy finansowej. W październiku wielokrotnie atakowano międzynarodowy port lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie; jeden z ataków, według źródła, zabił 14 osób.

W odpowiedzi koalicja wspierająca rząd Jemenu uderza w cele Huti w Jemenie. 24 listopada lokalni urzędnicy poinformowali, że w wyniku uderzenia koalicji w autobusy i ciężarówki w prowincji Lahdż zginęło 26 osób.

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