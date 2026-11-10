W UE liczba Ukraińców objętych ochroną tymczasową spadła o 61 tysięcy — Eurostat

Na dzień 30 września 2026 r. tymczasową ochronę w krajach Unii Europejskiej miało 4,37 mln osób, które opuściły Ukrainę z powodu rosyjskiej agresji.

W ciągu miesiąca liczba ta zmniejszyła się o 61 055 osób, czyli o 1,4%.

Najwięcej Ukraińców objętych ochroną tymczasową przebywa w Niemczech — 1,3 mln, w Polsce — 858,5 tys. oraz w Czechach — 391,7 tys.

Największy spadek odnotowano w Polsce — o 80 850 osób, czyli o 8,6%. W Czechach liczba osób objętych ochroną zmniejszyła się o 6640 osób.

W Eurostacie wyjaśniono, że polski wskaźnik wynika głównie ze zmian administracyjnych: przejścia części Ukraińców na zwykłe zezwolenia na pobyt czasowy oraz usunięcia nieaktywnych wpisów z rejestrów.

Jednocześnie w 25 krajach UE liczba osób objętych ochroną tymczasową wzrosła. Największy wzrost odnotowano w Niemczech, Rumunii i we Włoszech.

Źródło: Eurostat

Niemcy przedłużyły okres obowiązywania tymczasowej ochrony dla obywateli Ukrainy do 4 marca 2028 roku. Odpowiednie zmiany wprowadziło Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego kraju.

28 sierpnia polskie władze oświadczyły, że w najbliższych latach nie planują zwiększać świadczeń na dzieci w ramach programu „800 Plus”. Rząd może powrócić do kwestii podwyższenia pomocy nie wcześniej niż w 2028 roku, przy czym z programu, na określonych warunkach, mogą korzystać również ukraińscy uchodźcy.

Rząd Gruzji przedłużył programy wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu wojny. Pomoc finansowa na mieszkanie oraz comiesięczne świadczenia będą obowiązywać do 1 października 2026 roku. Ponadto Ukraińcy przebywający w Gruzji z powodu wojny będą mogli nadal korzystać z programu pomocy medycznej.

Czytaj nas na