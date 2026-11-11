W UE zmniejszyła się liczba ukraińskich uchodźców: ile osób uzyskało ochronę tymczasową

Na koniec września 2026 r. status tymczasowej ochrony w krajach Unii Europejskiej posiadało 4 370 060 Ukraińców. Stanowi to 9,7 osoby na każdy tysiąc mieszkańców UE.

W porównaniu z sierpniem liczba Ukraińców objętych ochroną w Unii Europejskiej zmniejszyła się o 61 055 osób.

Według danych Eurostatu ogólny spadek liczby Ukraińców posiadających status ochrony tymczasowej wynikał wyłącznie z sytuacji w dwóch krajach – Czechach i Polsce.

W szczególności w Czechach liczba osób objętych ochroną zmniejszyła się o 6 670 osób, czyli o 1,7%. W Polsce spadek ten był znacznie większy — o 80 850 osób, czyli o 8,7%.

Jednocześnie oba państwa pozostają wśród trzech krajów UE, które przyjęły najwięcej Ukraińców.

Na koniec września trójka krajów z największą liczbą Ukraińców objętych ochroną tymczasową wyglądała następująco:

Niemcy — 1 300 070 osób, czyli 29,7% ogólnej liczby w UE;

Polska — 858 545 osób, czyli 19,6%;

Czechy — 391 720 osób, czyli 9%.

Jednocześnie we wszystkich pozostałych krajach Unii Europejskiej liczba Ukraińców posiadających status tymczasowej ochrony we wrześniu w pewnym stopniu wzrosła.

Informuje o tym Eurostat.

Obecnie za granicą przebywa około 5 milionów ukraińskich uchodźców, z czego jedna trzecia to dzieci i młodzież w wieku do 18 lat, a zaledwie 6% to osoby powyżej 65 roku życia. Zgodnie z aktualnymi szacunkami po zakończeniu wojny do ojczyzny może powrócić jedynie co trzecia osoba, która wyjechała, choć w 2022 roku spodziewano się powrotu około 50% obywateli.

Tymczasem rosyjskie służby specjalne próbują werbować ukraińskich uchodźców do przeprowadzania akcji dywersyjnych na terytorium krajów europejskich. W poszukiwaniu wykonawców wykorzystują sieci społecznościowe, komunikatory oraz ogłoszenia o pracy.

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