Przywódcy Unii Europejskiej, którzy zebrali się w Dublinie w piątek, 13 listopada, będą kontynuować dyskusję na temat tego, kto powinien reprezentować Europę w negocjacjach dotyczących wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Dyskusja zaostrzyła się po dniu intensywnych kontaktów dyplomatycznych i już teraz grozi przyćmieniem szczytu, który początkowo w ogóle nie miał być poświęcony Ukrainie.

W kontekście wzmożonych wysiłków administracji prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz mediacji w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie kraje europejskie prawdopodobnie już wywalczyły sobie możliwość bycia reprezentowanymi przy stole negocjacyjnym. Jednak wśród przywódców UE nie ma zgody co do tego, kto dokładnie powinien występować w imieniu całego bloku.

„Można by nawet nakręcić o tym program telewizyjny” – zażartował premier Estonii Kristen Michal w czwartkowym wywiadzie, co świadczy o tym, jak ostre stały się rozbieżności między przywódcami. — Ale najlepszą część zostawiamy na jutro”.

W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Dublinie z około 50 przywódcami krajów UE oraz państw nienależących do Unii. Ostrzegł, że Rosja dąży do zmiany architektury bezpieczeństwa Europy, i podkreślił konieczność udziału europejskich rządów w negocjacjach.

Kwestia ta stała się szczególnie aktualna po dwudniowych rozmowach między Rosją, Ukrainą i USA w Abu Zabi, które w znacznej mierze odbyły się bez udziału Unii Europejskiej.

Tymczasem wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, omówili w czwartek tę kwestię z przywódcą Kremla Władimirem Putinem w Moskwie. Po spotkaniu udali się do Dublina, gdzie wieczorem mieli przedstawić swoje stanowisko Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Według informacji serwisu Politico kraje UE zgadzają się, że Unia powinna zasiąść przy stole negocjacyjnym jako główny sojusznik Ukrainy, jednak nie mogą się zdecydować co do kandydatury przedstawiciela. Dyplomaci i urzędnicy informują, że w Unii ukształtowały się co najmniej trzy obozy.

Jedno z nich popiera przewodniczącego Rady Europejskiej António Costę. Jego stanowisko zakłada reprezentowanie przywódców Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej, dlatego jest on uważany za naturalnego kandydata do tej roli.

Inne stanowisko zajmują Francja i Niemcy, które nie spieszą się z oddaniem Brukseli swoich miejsc przy stole negocjacyjnym.

Trzeci, najmniej liczebny obóz, popiera wysoką przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Kaię Kallas. Mogłaby ona być oczywistą kandydatką, jednak jej twarde stanowisko wobec Rosji, zdaniem części dyplomatów, może utrudnić dialog z Kremlem.

Wydanie zauważa, że António Costa stopniowo staje się najbardziej akceptowalnym kandydatem dla stolic Unii Europejskiej. Jego rola instytucjonalna daje mu mandat do reprezentowania przywódców Unii na arenie międzynarodowej, a doświadczenie zdobyte na stanowisku premiera Portugalii zapewnia pewien poziom neutralności.

Premier Estonii Kristen Mihal jako pierwszy publicznie wyraził poparcie dla Costy. Podkreślił, że jego „mandat wynika bezpośrednio z Rady [Europejskiej]” i sprawia, że jest on „odpowiedzialny” przed państwami członkowskimi UE.

Premier Włoch Giorgia Meloni, która zaproponowała włączenie tej kwestii do porządku obrad piątkowych rozmów, oświadczyła, że nie ma zastrzeżeń wobec kandydatury Košty. Poparli go również przywódcy Luksemburga i Polski podczas czwartkowej rozmowy z dziennikarzami.

Sam António Costa dał do zrozumienia, że na arenie międzynarodowej Unię Europejską reprezentują jej instytucje, w szczególności on sam jako przewodniczący Rady Europejskiej.

W przeciwieństwie do Kosty, kandydatura Kai Kallas budzi znacznie większe kontrowersje.

Niektórzy dyplomaci uważają byłą premier Estonii za nieodpowiednią rozmówczynię dla Kremla ze względu na jej twarde stanowisko wobec Rosji. Politico przypomina, że jeden z urzędników UE żartobliwie stwierdził kiedyś, iż Kallas „zjada Rosjan na śniadanie”.

„To żart, prawda?” – tak inny europejski dyplomata skomentował perspektywę reprezentowania UE przez Kaię Kallas podczas negocjacji na wysokim szczeblu, nazywając ją „prawdopodobnie najgorszą osobą, jaką można wybrać”.

Jednocześnie zwolennicy Kallas uważają, że właśnie jej reputacja zwolenniczki twardej polityki wobec Moskwy może być atutem.

„To miałoby o wiele więcej sensu” – powiedział drugi wysoko postawiony europejski dyplomata. „Właśnie tak postąpiłby Putin. Wybierze kogoś, z kim nie chcecie rozmawiać”.

Kristen Michal uważa również, że stanowisko Kallas czyni ją naturalną kandydatką na drugą przedstawicielkę UE po Koście. Według niego obie polityczki prawdopodobnie pozostaną na swoich stanowiskach do końca kadencji w 2029 roku, co czyni je bardziej stabilnymi przedstawicielkami Europy niż przywódcy krajowi.

„Putinowi niekoniecznie musi się to podobać” – dodał Michal.

Jednocześnie największą przeszkodą w wyznaczeniu przedstawiciela Unii Europejskiej może okazać się nie stanowisko Kremla, ale Francja i Niemcy.

Według informacji dwóch europejskich dyplomatów i urzędnika UE, Paryż i Berlin raczej nie poprą porozumienia, które dałoby Brukseli wyłączne prawo do reprezentowania Europy w negocjacjach.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wyraźnie sprzeciwił się tej perspektywie w czwartek. Nazwał udział krajów E3 w negocjacjach dotyczących Ukrainy „dobrze ugruntowanym formatem”.

Francja również nie ma szczególnych powodów, by rezygnować ze swojego miejsca przy stole negocjacyjnym. Kraj ten jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i dysponuje jedynym w Europie arsenałem jądrowym. Zapewnia to Paryżowi dyplomatyczne i wojskowe środki nacisku, których nie jest w stanie odtworzyć żadna instytucja UE.

Takie stanowisko wyraził francuski poseł do Parlamentu Europejskiego Fabrice Leggeri z partii „Zjednoczenie Narodowe”. Stwierdził, że „trudno mu sobie wyobrazić”, aby António Costa czy Kaya Kallas występowali w imieniu Paryża.

Kristen Michal, komentując rolę Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, podkreślił, że kraje E3 zachowają swoją rolę w polityce międzynarodowej.

„Francja, Niemcy i Wielka Brytania”, czyli kraje E3, „zawsze pozostaną Francją, Niemcami i Wielką Brytanią” – stwierdził estoński premier.

Dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, by państwa te prowadziły dwustronne rozmowy z Moskwą. Jednak przy podejmowaniu decyzji dotyczących całego kontynentu europejskiego kraje te muszą trzymać się wspólnego stanowiska.

„Na tym właśnie polega Unia Europejska” – powiedział. „To podstawa takiej polityki opartej na konsensusie i utrzymywania wszystkich na tej samej fali w sprzeciwie wobec Rosji”.

Według informacji wysokiego rangą urzędnika Unii Europejskiej przywódcy UE raczej nie wyznaczą oficjalnie przedstawiciela podczas piątkowego spotkania. Jednocześnie dyskusja ta może pomóc w osiągnięciu szerszego „porozumienia” co do tego, w jaki sposób Europa powinna być reprezentowana podczas negocjacji.

Minister spraw zagranicznych Irlandii Helen McEntee zaznaczyła, że przywódcy muszą jeszcze „trochę przemyśleć” tę kwestię.

Jednak czasu na podjęcie decyzji pozostało niewiele. W tym tygodniu Wołodymyr Zełenski wezwał Unię Europejską, by nie zwlekała z wyznaczeniem przedstawiciela, który będzie występował w imieniu Europy.

„Uważam, że w listopadzie, a nie później, musimy zdecydować, kto będzie reprezentował Europę podczas negocjacji” – oświadczył prezydent Ukrainy.

Informuje o tym serwis Politico.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Irlandii ze specjalnymi przedstawicielami prezydenta USA, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Rozmowa odbyła się na lotnisku Casement w Baldonnel, niedaleko Dublina. Wcześniej amerykańscy wysłannicy przeprowadzili rozmowy z Władimirem Putinem w Moskwie, gdzie omawiali wymianę jeńców, operację humanitarną w Kostiantynówce oraz ewentualne rozmieszczenie zagranicznych sił zbrojnych na Ukrainie.

Kolejne spotkanie w ramach rozmów pokojowych dotyczących zakończenia wojny może odbyć się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub w Szwajcarii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że ostateczne miejsce rozmów zostanie ustalone za wspólną zgodą obu delegacji.

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