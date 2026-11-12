W UE wprowadzono dodatkową opłatę od przesyłek zagranicznych, w szczególności z serwisów Temu i Shein

Od 1 listopada w Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać dodatkowa opłata w wysokości 2 euro od wszystkich przesyłek z zagranicy, niezależnie od wartości towarów. Zmiana ta ma na celu pokrycie kosztów odprawy celnej oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej europejskich sprzedawców w obliczu masowego importu tanich produktów.

Nowa opłata nie znosi wcześniej wprowadzonego cła, lecz jest pobierana oddzielnie. W szczególności od lipca na przesyłki o wartości do 150 euro nakładana jest opłata celna w wysokości 3 euro. W ten sposób w przypadku takich przesyłek łączna kwota obu opłat wynosi 5 euro.

Nową opłatę będą uiszczać platformy internetowe, sprzedawcy lub przewoźnicy. Środki będą gromadzone przez wszystkie 27 państw członkowskich UE: 75% wpływów zostanie przekazane do budżetu Unii Europejskiej, a pozostałe 25% pozostanie w państwach członkowskich.

Wprowadzenie dodatkowych opłat stanowi część polityki UE mającej na celu ograniczenie masowego importu tanich towarów, przede wszystkim z Chin. Chodzi w szczególności o produkty platform Temu, Shein i AliExpress, które dzięki niskim cenom konkurują z lokalnymi sieciami detalicznymi.

Pierwsze zmiany stały się zauważalne po wprowadzeniu lipcowych ceł. Według danych Komisji Europejskiej w okresie od lipca do września liczba drobnych przesyłek docierających do UE spadła o 60%. Jednocześnie wolumeny pozostają znaczne: codziennie na rynek europejski dostarczanych jest około 5 mln przesyłek. W 2024 r. 91% takich przesyłek pochodziło z Chin.

Lipcowy mechanizm celny ma charakter tymczasowy i będzie obowiązywał do 2028 roku. Następnie Unia Europejska planuje uruchomić nowy system celny oparty na technologiach informacyjnych.

Tymczasem w Europie pojawiają się apele o wprowadzenie surowszych ograniczeń wobec chińskich sklepów internetowych. Dyrektor generalny francuskiej grupy handlowej Casino Guichard Perrachon SA, Philippe Palazzi, zaproponował zawieszenie działalności Shein i Temu na rynku europejskim do 2028 roku.

Twierdzi on, że produkty oferowane przez te platformy nie zawsze spełniają europejskie wymagania i mogą stanowić zagrożenie dla konsumentów. Ponadto, jego zdaniem, masowy import tanich tekstyliów, mebli i innych towarów wywiera dodatkową presję na lokalny biznes i stanowi zagrożenie dla małych przedsiębiorstw, jak podaje Euronews.

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