W Parlamencie Europejskim wezwano do zwiększenia finansowania krajów regionu Morza Czarnego ze względu na zagrożenie dla żeglugi

Podczas wystąpień w bułgarskim mieście portowym Warna posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali do zwiększenia finansowania dla Bułgarii i innych krajów dotkniętych skutkami wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Sprawozdawca ds. funduszu na rzecz regionów przygranicznych na wschodzie, Jacek Protas, zaznaczył, że dziewięć państw — od Bułgarii po Finlandię — mogą otrzymać dodatkowe do 10% środków w ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034 w celu zrekompensowania presji bezpieczeństwa, w szczególności na akwatorze Morza Czarnego.

Przedstawiciel Bułgarii w Parlamencie Europejskim Andrei Novakov podkreślił, że jego kraj dąży do pozyskania dodatkowych 2 mld euro do planowanego pakietu o wartości 22,3 mld euro w związku z rosnącą liczbą wrogich ataków na statki handlowe. Wcześniej Parlament Europejski proponował również rozważenie możliwości przeprowadzenia operacji morskiej UE na Morzu Czarnym w celu ochrony żeglugi cywilnej i wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniego skrzydła.

Źródło: Rapporteur.

Na Morzu Czarnym, w granicach wyłącznej strefy ekonomicznej Bułgarii, trzy drony zaatakowały kontenerowiec CONTSHIP JET pływający pod banderą Liberii. Udało się uratować wszystkich członków załogi.

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