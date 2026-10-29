W Finlandii w 2025 roku odnotowano 333 zgony związane z narkotykami, co jest najwyższym wynikiem od początku prowadzenia takich statystyk. Liczba takich zgonów wzrosła o 35% w porównaniu z 2024 rokiem, informuje YLE News, powołując się na dane Statistics Finland.

Wzrost wśród młodych ludzi

Liczba zgonów związanych z narkotykami wzrosła we wszystkich grupach wiekowych i wśród obu płci, jednak szczególnie zauważalny był wzrost wśród młodych ludzi. W grupie wiekowej od 15 do 24 lat w ubiegłym roku zmarły 64 osoby, o 60% więcej niż w 2024 roku.

W Statistics Finland wskazano, że narkotyki są istotną przyczyną śmiertelności wśród młodych ludzi, ponieważ śmiertelność z innych przyczyn w tej grupie wiekowej jest niska. Najwięcej zgonów odnotowano wśród osób w wieku od 25 do 34 lat — 85, czyli o 12 więcej niż rok wcześniej.

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Różnice regionalne

Liczba zgonów wśród kobiet wzrosła szczególnie gwałtownie: w 2025 roku odnotowano 94 takie przypadki, o 44 więcej niż w poprzednim roku. To najwyższy wynik wśród kobiet w historii tych statystyk.

Najwięcej zgonów związanych z narkotykami odnotowano w Helsinkach — 58. W regionach Pirkanmaa, Finlandia Południowo-Zachodnia i Ostrobotnia Północna odnotowano odpowiednio 30, 28 i 25 przypadków. W stosunku do liczby ludności najwyższy wskaźnik śmiertelności odnotowano w Päijät-Häme — 9,8 przypadku na 100 tys. mieszkańców.

Według urzędu statystycznego liczba zgonów związanych z narkotykami w kraju wzrosła ze 138 w 2006 roku do ponad 300 rocznie w latach 2020.

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