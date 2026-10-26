W Tallahassee na Florydzie 15-letni nastolatek usłyszał 11 zarzutów usiłowania zabójstwa drugiego stopnia po strzelaninie w pobliżu kampusu Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU). Informuje o tym The Guardian.

Ranni podczas świętowania

Do strzelaniny doszło w sobotę wieczorem na skrzyżowaniu w pobliżu Bragg Stadium, krótko po zakończeniu meczu futbolowego z okazji powrotu absolwentów. Rannych zostało 12 osób — sześciu dorosłych i sześcioro nieletnich. Wszyscy poza jedną osobą odnieśli rany postrzałowe; kolejna osoba doznała urazu kostki podczas próby ucieczki.

Policja wcześniej informowała, że troje rannych jest w ciężkim stanie, w tym jedna osoba w stanie krytycznym. Funkcjonariusze szybko przybyli na miejsce i wyprowadzali oraz wynosili rannych przez tłum ludzi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Śledztwo trwa

Według policji w Tallahassee strzelaninę poprzedził spór między dwiema grupami osób, które znały się nawzajem. Funkcjonariusze uważają, że żadna z rannych osób nie była zamierzonym celem.

Nastolatek został zatrzymany w niedzielę. Oprócz 11 zarzutów usiłowania zabójstwa policja poinformowała o jeszcze jednym zarzucie posiadania broni palnej. Szef policji w Tallahassee Lawrence Revell oświadczył, że śledztwo trwa i możliwe są kolejne zatrzymania. Podziękował również mieszkańcom, którzy przekazali śledczym nagrania ze swoich telefonów.

Czytaj nas na