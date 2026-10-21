W Strasburgu we Francji przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że Unia Europejska nie złagodzi sankcji dotyczących paliw kopalnych z Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora. Powiedziała to w wystąpieniu przed posłami do Parlamentu Europejskiego, podaje Politico Europe.

Stanowisko Komisji Europejskiej

Von der Leyen podkreśliła, że Rosja nie jest wiarygodnym dostawcą energii, ponieważ może wykorzystywać zależność energetyczną do wywierania presji na innych. Jak zaznaczyła, to właśnie Rosja wstrzymała dostawy gazu do Europy, a UE nie zapomni tego doświadczenia.

Jej oświadczenie padło po tym, jak prezydent USA Donald Trump na początku października ogłosił porozumienie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem w sprawie złagodzenia sankcji na import oleju napędowego do kwietnia 2027 roku. Porozumienie ogłoszono w obliczu rosnących światowych cen ropy. Później Trump, broniąc tej umowy, stwierdził, że UE również kupowała od Moskwy paliwa kopalne za miliardy, nie podając dodatkowych szczegółów.

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Nowe narzędzie w handlu z Chinami

Poza sankcjami energetycznymi von der Leyen poruszyła kwestię nierównowagi handlowej z Chinami. Potwierdziła, że Komisja Europejska planuje przedstawić nowe narzędzie odstraszające już w grudniu. Oczekuje się, że będzie ono oparte na propozycji Berlina i Paryża oraz pozwoli ograniczać lub zakazywać importu z państw, które zdaniem UE zakłócają jednolity rynek.

Według publikacji mechanizm będzie wymagał minimalnych konsultacji z państwami członkowskimi, co ma umożliwić Brukseli szybsze działanie. Ma go uzupełnić instrument dywersyfikacji i mechanizm solidarności, które są już opracowywane. Von der Leyen oświadczyła również, że UE będzie nadal szukać porozumień z Pekinem po umowie o ograniczeniu importu chińskich hybryd.

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