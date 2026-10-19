Premier Francji Sébastien Lecornu zwrócił się do części lokalnych władz o wprowadzenie godziny policyjnej po masowych zamieszkach, grabieżach i podpaleniach w miastach kraju. W Marsylii przez większą część poniedziałku zakazano także organizowania zgromadzeń publicznych, informuje NBC News.

Zamieszki w miastach Francji

Protesty, które przez kilka wcześniejszych dni przebiegały głównie pokojowo, w weekend przerodziły się w starcia z policją. Uczestnicy zamieszek plądrowali sklepy oraz podpalali samochody i budynki instytucji państwowych. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez przyznał, że władze straciły kontrolę w dużych miastach, i zaproponował prezydentowi Emmanuelowi Macronowi swoją dymisję, jednak ten jej nie przyjął.

Według francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w protestach w całym kraju wzięło udział ponad 500 tys. osób. Funkcjonariusze zatrzymali prawie 2400 osób, a obrażeń doznało niemal tysiąc policjantów i strażaków.

Uszkodzone ratusze i zamknięcie Luwru

Jednym z najbardziej dotkniętych miast było Limoges, gdzie podczas pożaru zawaliła się iglica XIX-wiecznego ratusza, a dach doznał poważnych zniszczeń. W Lyonie podpalono budynek biura turystycznego. W pobliżu ratusza w Bordeaux zniszczono witryny sklepowe, a towary znajdujące się wewnątrz prawdopodobnie skradziono — wskazują na to geolokalizowane przez NBC News nagrania z mediów społecznościowych. Doszło do włamań do ratuszy w Marsylii, Lille i Angers.

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W Paryżu Luwr ogłosił zamknięcie po tym, jak protestujący zapowiedzieli blokadę muzeum. Starcia między demonstrantami a policją trwały także na placu Republiki.

Reakcja władz

Macron obarczył odpowiedzialnością za przemoc radykalne ugrupowania skrajnej lewicy i oświadczył, że osoby zaangażowane w próby „obalenia Republiki” zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Jednocześnie przyznał, że istnieją uzasadnione problemy, które niepokoją obywateli.

Jako pierwsi na ulice wyszli w ubiegłym miesiącu uczniowie szkół średnich, którzy domagali się poprawy warunków nauki z powodu zaniedbanej infrastruktury i braku nauczycieli. Później dołączyły do nich związki zawodowe i rolnicy, protestujący między innymi przeciwko wysokim kosztom życia i rosnącym cenom paliw.

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