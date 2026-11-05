We Francji w czwartek oczekiwane są masowe demonstracje i ogólnokrajowy strajk, do którego mogą przyłączyć się pracownicy szpitali, kontrolerzy ruchu lotniczego, pracownicy poczty, szkół i kolei. Setki tysięcy osób mogą wziąć udział w protestach w całym kraju, podaje The Guardian.

Utrudnienia w transporcie i szkołach

Cztery największe francuskie związki zawodowe kolejarzy w przeddzień strajku oświadczyły, że proponowane przez rząd cięcia budżetowe mogą pogłębić ubóstwo, ograniczyć zabezpieczenie społeczne, zamrozić wynagrodzenia pracowników sektora publicznego i zmniejszyć inwestycje w działania ekologiczne.

Państwowy operator kolejowy SNCF ostrzegł przed zakłóceniami w ruchu pociągów regionalnych i na niektórych liniach w regionie Wielkiego Paryża. Dokerzy również poinformowali o możliwych zakłóceniach w pracy francuskich portów. Ministerstwo Edukacji oczekiwało, że do strajku przyłączy się prawie 18% nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, a związki zawodowe prognozowały także udział nauczycieli szkół średnich.

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Protesty w sprawie warunków nauki i kosztów życia

Uczniowie szkół średnich nadal blokowali szkoły, protestując przeciwko przepełnionym klasom i zaniedbanym budynkom. Uważają za niewystarczające zaproponowane przez rząd ograniczenia liczebności uczniów w niektórych klasach oraz przekazanie środków władzom regionalnym na remonty szkół. Studenci uniwersytetów również przyłączyli się do blokad poszczególnych wydziałów.

Pracownicy co tydzień protestują z powodu rosnących kosztów życia, podczas gdy rząd próbuje przeforsować przez podzielony parlament budżet przewidujący cięcia wydatków. Organizacje praw człowieka skrytykowały zwiększoną obecność policji, ograniczenia demonstracji w centrach miast i godziny policyjne w niektórych rejonach. Francuska Liga Praw Człowieka nazwała te działania „autorytarnym zwrotem” mającym na celu tłumienie sprzeciwu.

Szefowa związku CGT Sophie Binet również skrytykowała decyzję władz w Rennes, Tuluzie i Lyonie o przenoszeniu demonstracji poza centra miast. Marylise Léon, przewodnicząca umiarkowanego związku CFDT, oświadczyła, że istota demonstracji polega na jej widoczności.

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