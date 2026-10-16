Francuski regulator mediów i usług cyfrowych Arcom rozpoczął postępowanie wobec francuskiej platformy Mym, oferującej treści w subskrypcji, w tym materiały dla dorosłych. Regulator podejrzewa, że serwis mógł nie przestrzegać unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA), informuje Channel NewsAsia.

Zapytanie regulatora

14 października Arcom wysłał do Mym formalne żądanie przekazania informacji. Platforma otrzymała 15 dni na odpowiedź; w przypadku niewykonania wymogu mogą jej grozić sankcje.

Postępowanie rozpoczęto po wstępnej analizie, która wzbudziła u regulatora obawy dotyczące ochrony dzieci i przejrzystości działania serwisu. Mym nie odpowiedział od razu na prośbę dziennikarzy o komentarz.

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Podejrzenia dotyczące zasad platformy

Arcom uważa, że Mym mogła naruszyć wymogi DSA w dwóch obszarach: ochronie nieletnich, w szczególności w zakresie mechanizmów weryfikacji wieku, a także przestrzeganiu wymogów przejrzystości. Regulator wskazał na niepełne warunki korzystania z platformy oraz niewystarczające informacje o jej systemach rekomendacji.

Arcom nadzoruje przestrzeganie DSA przez platformy z siedzibą we Francji od wejścia w życie ustawy SREN w maju 2024 roku. Regulator oświadczył, że będzie nadal dążyć do większej przejrzystości platform internetowych i wzmocnienia ochrony użytkowników, przede wszystkim dzieci.

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