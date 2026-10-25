Podczas protestów we Francji w ciągu weekendu policja zatrzymała 1314 osób, a w starciach rannych zostało 53 funkcjonariuszy. Powołując się na francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, informuje o tym Interia. Sobotnie demonstracje odbyły się w największych miastach kraju; był to drugi z rzędu weekend licznych protestów i starć z siłami bezpieczeństwa.

Zatrzymania i szkody

Według francuskiego MSW w sobotę policja interweniowała 75 razy. Podczas zamieszek splądrowano 24 sklepy. Władze poinformowały także o wszczęciu kilku śledztw, nie ujawniając szczegółów.

Protesty były wymierzone w wysokie koszty życia. Po zakończeniu zamieszek pozostała część sobotniej nocy przebiegła spokojnie, oświadczyło ministerstwo. W niedzielnym komunikacie resort nie podał liczby rannych wśród uczestników protestów.

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Informacje o poszkodowanych

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez późnym wieczorem w sobotę poinformował o dwóch przypadkach ciężkich obrażeń wśród protestujących — w Tuluzie i Clermont-Ferrand. Prefektura Tuluzy przekazała agencji AFP, że ciężko ranny został 20-letni mężczyzna z urazem ręki. Medyk pomagający uczestnikom protestów oświadczył, że mężczyzna stracił kilka palców prawej ręki.

W Clermont-Ferrand również odnotowano uraz ręki u jednego z protestujących. Regionalna gazeta La Nouvelle République poinformowała o urazie lewego oka u mężczyzny w Poitiers. Fotograf gazety powiedział AFP, że 19-letni mężczyzna został ranny podczas szturmu policji, gdy funkcjonariusze użyli granatów hukowo-błyskowych i gazu łzawiącego.

Akcje solidarności z francuską młodzieżą odbyły się także we Włoszech. W Mediolanie grupa protestujących próbowała przełamać policyjne bariery podczas demonstracji, w której uczestniczyło ponad 10 tysięcy osób. W Rzymie w pobliżu Koloseum również doszło do starć z policją.

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