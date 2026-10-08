We Francji pracownicy rafinerii rozpoczęli strajk i zablokowali wysyłkę paliwa — France24

W czwartek pracownicy francuskiej firmy energetycznej TotalEnergies rozpoczęli strajk. W jego wyniku zablokowano wysyłkę paliwa z rafinerii w kilku departamentach Francji.

Pracownicy TotalEnergies zaczęli blokować dostawy paliwa z rafinerii w Normandii, w pobliżu Hawru, w Donges (departament Loara Atlantycka) oraz w biorafinerii w departamencie Delta Rodanu, domagając się zwiększenia zatrudnienia i podwyżek wynagrodzeń.

„W tych zakładach wysyłka zostanie wstrzymana albo już została wstrzymana” — powiedział Eric Sellini, koordynator związku zawodowego CGT. Według jego słów w strajku uczestniczy ponad 50% pracowników tych obiektów.

Jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, według CGT z powodu strajku zamknięto 27 stacji paliw należących do spółki zależnej Argedis, która posiada około 180 stacji.

Stacje paliw objęte strajkiem znajdują się w całej Francji — od Bretanii po Prowansję, w tym w regionie paryskim, departamencie Mozela oraz regionie Rodan-Alpy.

Związek zawodowy CGT Argedis domaga się podwyżek wynagrodzeń dla pracowników stacji paliw, którzy znajdują się „na pierwszej linii” w związku ze zwiększonym napływem klientów.

Strajk, który obecnie planowany jest na 24 godziny, odbywa się w warunkach trudności logistycznych związanych z wojną na Bliskim Wschodzie oraz wprowadzeniem przez grupę limitu cen paliwa, co wywołało wzmożony popyt wśród kierowców.

Związek CGT wskazuje, że personel znajduje się „pod presją”, co ma wpływ na bezpieczeństwo, między innymi ze względu na masowe korzystanie z pracowników tymczasowych, wielokrotnie odnawianych umów na czas określony oraz outsourcingu.

Związek domaga się między innymi zatrudnienia na stałe wszystkich pracowników tymczasowych oraz obsadzenia wolnych stanowisk na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony w TotalEnergies.

Kolejnym powodem niezadowolenia są wynagrodzenia, które „stoją w miejscu, a nawet są niższe od płacy minimalnej w spółkach zależnych grupy”.

Poinformował o tym France24.

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