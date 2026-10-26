Francja utrzyma lokalne nocne godziny policyjne po protestach 24 października, podczas których zatrzymano 1435 osób. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez, podaje The Rio Times. Prezydent Emmanuel Macron miał odwiedzić Marsylię, gdzie planował mówić o „przywróceniu porządku”.

Zatrzymania i poszkodowani

Według Nuñeza ponad 100 osób zatrzymano za noszenie broni. W wyniku wydarzeń poszkodowanych zostało 267 policjantów i żandarmów, a także 150 uczestników protestów. Trzech protestujących doznało ciężkich obrażeń.

Protesty odbywały się w atmosferze niezadowolenia z kosztów życia. 17 października w kilku francuskich miastach doszło do zamieszek i grabieży, a 24 października miał miejsce kolejny napięty dzień protestów. Nuñez nazwał wydarzenia z 24 października „kontrolowanymi”, jednocześnie przyznając, że poziom przemocy wobec funkcjonariuszy był wysoki.

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Lokalne ograniczenia

Nie chodzi o ogólnokrajowy stan wyjątkowy, lecz o lokalne ograniczenia, które władze lokalne wprowadzają na wyznaczonych terenach w porze nocnej. W Paryżu, według publikacji, ograniczenia obejmują okolice placu Republiki oraz dzielnicę handlową Les Halles w centrum miasta i obowiązują od 23:00 do 06:00.

Minister ostrzegł, że sobota 31 października również może być trudna, a policja zaangażuje „niezwykle potężne” siły. Grupy ruchu żółtych kamizelek wezwały do akcji tego dnia. Na 5 listopada związki zawodowe CFDT, CGT, FO, UNSA i FSU ogłosiły ogólnokrajowy strajk przeciwko cięciom wydatków budżetowych. Władze nie poinformowały, czy godziny policyjne będą wtedy obowiązywać.

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