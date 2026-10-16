W Strefie Gazy ponad 2300 uszkodzonych budynków, w których nadal mieszka prawie 44 tysiące osób, wymaga całkowitej lub częściowej rozbiórki. Wynika to ze wstępnych ocen Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, informuje Euronews. Ludzie nie opuszczają niebezpiecznych domów, ponieważ przed sezonem deszczowym nie mają alternatywnego schronienia.

Mieszkaniec Al-Mughraqi w środkowej części Gazy Abdullah Siam powiedział, że po ostrzelaniu sąsiednich domów na suficie jego mieszkania pojawiły się pęknięcia. Podczas deszczu rodzina przenosi materace do jedynego kąta domu, w którym dach nie przecieka. Jego sąsiadka Mariam Abu Hazein zbiera wodę do pojemników i wygania ją z pokoi oraz łazienki.

Wzrost cen namiotów i plandek

Mieszkańcy Gazy mierzą się również ze wzrostem kosztów materiałów do tymczasowego zakwaterowania. Na rynku w Deir al-Balah cena plandeki wzrosła ze 120 do 180 szekli, a duże płachty kosztują około 230 szekli. Cena namiotu kopułowego wzrosła z 1300 do 1700 szekli.

Ahmed al-Sikaly, przesiedleniec z Chan Junis, poinformował, że wydał około 1200 szekli na wzmocnienie namiotu: kupił drewno na belki i dwie plandeki. Według oceny Norweskiej Rady ds. Uchodźców przeprowadzonej w czerwcu 71% ankietowanych rodzin mieszkających w uszkodzonych budynkach nie może pozwolić sobie na materiały remontowe.

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Ryzyko zawaleń i ograniczenia pomocy

16 września w mieście Gaza zawalił się budynek mieszkalny Al-Saada. Według obrony cywilnej Gazy zginęło 21 osób, w tym 12 dzieci i pięć kobiet. Rzecznik służby Mahmoud Basal oświadczył, że mieszkańcy byli ostrzegani przed zagrożeniem, lecz pozostali z powodu braku innego miejsca zamieszkania. W ciągu kolejnych 24 godzin służba otrzymała około 150 zgłoszeń od osób przebywających w niebezpiecznych budynkach.

Norweska Rada ds. Uchodźców oświadczyła, że izraelskie władze w sierpniu zgodziły się na wwóz 36 960 jednostek drewna i 660 zestawów awaryjnego schronienia, jednak później zablokowały ich wjazd do Gazy. Koordynator Działań Rządowych Izraela na Terytoriach Palestyńskich przekazał międzynarodowym mediom, że ciężki sprzęt i materiały do odbudowy nie będą wpuszczane do czasu rozbrojenia Hamasu, oskarżając ugrupowanie o wykorzystywanie pomocy humanitarnej; Hamas temu zaprzecza.

Według ONZ na 18 września klaster ds. schronienia otrzymał 26% potrzebnego finansowania, którego łączna wartość wynosi 193,7 mln dolarów. Ocena ponad 400 miejsc zakwaterowania przesiedleńców wykazała 217 lokalizacji o średnim lub wysokim ryzyku powodzi, w których przebywa około 235 tys. osób.

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