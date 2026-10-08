W Gazie liczba pacjentów dializowanych spadła do 600 — Anadolu Agency

W Strefie Gazy w Palestynie liczba pacjentów wymagających dializ spadła z około 1400 do 600. Dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia Gazy Munir al-Bursh powiązał to ze śmiercią osób, które nie mogły regularnie otrzymywać niezbędnego leczenia.

Jak informuje Anadolu Agency, al-Bursh powiedział również, że tysiące osób z chorobami przewlekłymi, w tym nadciśnieniem i cukrzycą, zmarły podczas wojny z powodu trudności w dostępie do opieki medycznej i leków. Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej odnotowało we wrześniu niedobory leków stosowanych w leczeniu chorób przewlekłych, w tym chorób nerek.

Potrzeba operacji

Według urzędnika od początku wojny obrażenia odniosło ponad 174 tysiące osób. Zaznaczył, że każda z nich początkowo potrzebuje średnio co najmniej trzech operacji, a łączne zapotrzebowanie wynosi niemal pół miliona skomplikowanych zabiegów chirurgicznych.

Al-Bursh oświadczył, że system opieki zdrowotnej Gazy nie ma zasobów, aby przeprowadzać takie operacje. Według niego usługi medyczne w enklawie pozostają w stanie kryzysu mimo zawieszenia broni, a pacjenci zmagają się ze skutkami uszkodzenia szpitali, niedoborami leków, materiałów medycznych i paliwa do generatorów.

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Według al-Bursha niedobór łóżek i leków ratujących życie osiągnął 52%, a medycznych materiałów zużywalnych — 56%. Twierdzi on również, że od początku izraelskiej ofensywy do Gazy nie dotarł żaden nowy sprzęt medyczny.

Ewakuacja i niedobór personelu medycznego

Ponad 20 tysięcy pacjentów i rannych pilnie potrzebuje leczenia poza enklawą, według szefa Ministerstwa Zdrowia Gazy. Al-Bursh powiedział, że Izrael nie wypełnił ustaleń przewidujących wyjazd około 300 pacjentów dziennie: obecnie każdego dnia może wyjechać około 25 osób. ONZ informowała w kwietniu, że ewakuacji medycznej wymagało ponad 18 500 pacjentów, w tym około 4 tysiące dzieci.

Al-Bursh twierdzi również, że Izrael przetrzymuje ponad 88 lekarzy specjalistów, w tym starszych chirurgów, oraz uniemożliwia zagranicznym misjom medycznym wjazd do Gazy. Wezwał do międzynarodowej presji, aby dopuścić leki i sprzęt, odbudować szpitale oraz ewakuować rannych.

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