W Hondurasie od poniedziałku, 12 października, wzrosną ceny detaliczne benzyny, nafty i samochodowego gazu płynnego. Olej napędowy będzie sprzedawany po niezmienionej cenie drugi tydzień z rzędu dzięki tymczasowemu działaniu rządu. O nowej cotygodniowej tabeli cen Ministerstwa Energii kraju informuje The Rio Times.

Nowe ceny w stolicy

W Tegucigalpie cena benzyny premium wzrośnie o 1,23 lempiry, do 157,84 lempiry za galon. Cena benzyny zwykłej wzrośnie o 2,04 lempiry, do 139,96 lempiry za galon.

Najbardziej zdrożeje nafta: jej cena wzrośnie o 2,50 lempiry, do 145,92 lempiry za galon. Samochodowy gaz płynny zdrożeje o 1,14 lempiry, do 54,93 lempiry za galon. Ministerstwo powiązało korektę cen ze wzrostem międzynarodowych cen paliw.

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Olej napędowy i ceny w San Pedro Sula

Cena oleju napędowego w Tegucigalpie pozostanie na poziomie 153,53 lempiry za galon, a w San Pedro Sula — 149,20 lempiry. Według gazety La Tribuna rząd będzie rekompensował około 12 lempir za galon oleju napędowego przez 30 dni, począwszy od 5 października. Działanie ma ograniczyć wpływ kosztów paliwa na transport, rolnictwo i ceny żywności.

W San Pedro Sula benzyna premium będzie kosztować 153,13 lempiry za galon, a zwykła — 135,49 lempiry. Cena nafty wyniesie 141,17 lempiry, a samochodowego gazu płynnego — 50,92 lempiry za galon. Gaz do użytku domowego w Tegucigalpie i San Pedro Sula również pozostanie bez zmian dzięki wsparciu państwa.

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