W Grecji zatrzymano dwóch obywateli tego kraju i obywatela Albanii, podejrzewanych o kradzież miedzianych rur gazowych z budynku w centrum Aten. Według władz uszkodzenie infrastruktury gazowej spowodowało wyciek, który doprowadził do wybuchu 25 września. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Sześcioro zabitych w dzielnicy Plaka

Do wybuchu doszło w turystycznej dzielnicy Plaka w Atenach. Zginęło sześć osób, w tym czworo obywateli USA. Incydent wydarzył się wcześnie rano, gdy jeden z mieszkańców budynku włączył światło.

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Wersja śledczych

Eksperci z jednostki straży pożarnej badającej przestępstwa doszli do wniosku, że kilka godzin przed wybuchem podejrzani zdemontowali części miedzianych rur i uszkodzili główny system dostaw gazu ziemnego w dwupiętrowym budynku. Według straży pożarnej doprowadziło to do wycieku gazu. Oczekuje się, że zatrzymani staną przed prokuratorem w piątek.

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