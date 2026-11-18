Gruzińskie organy ścigania zintensyfikowały kontrole w barach i restauracjach, a także zaczęły masowo zatrzymywać obcokrajowców na ulicach w celu sprawdzenia dokumentów. Szczególną uwagę służby poświęcają imigrantom z Rosji, z których część narusza przepisy dotyczące pobytu po upływie okresu obowiązywania bezwizowego.

Według danych gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tylko w okresie od stycznia do września 2026 roku z kraju deportowano 254 obywateli Federacji Rosyjskiej, podczas gdy w całym ubiegłym roku liczba ta wyniosła 73 osoby. Do początku października policja migracyjna skontrolowała ponad 20 tysięcy cudzoziemców.

W związku z zaostrzeniem kontroli i podwyższeniem kar za przekroczenie terminu pobytu (od 1000 do 3000 lari oraz zakaz wjazdu) wielu Rosjan zaczęło opuszczać Gruzję, wybierając jako miejsce dalszej podróży Serbię, Armenię i inne kraje europejskie. Jednocześnie rosyjscy emigranci polityczni i aktywiści wyrażają obawy związane z możliwymi ekstradycjami i presją ze strony służb bezpieczeństwa.

Źródło: Deutsche Welle.

Strach przed nową mobilizacją w Rosji osiągnął najwyższy poziom od trzech lat. W trzecim kwartale 2026 roku Rosjanie masowo wyjeżdżali do Gruzji, Armenii i Serbii w obliczu plotek o nowej fali mobilizacji. Łączna liczba obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy wyjechali do tych trzech krajów – popularnych wśród emigrantów antywojennych – osiągnęła rekordowy poziom w ciągu ostatnich 17 lat. Świadczą o tym dane statystyczne służby granicznej FSB.

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