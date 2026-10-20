W Japonii tylko 28,2% rodziców mających jedno dziecko zadeklarowało chęć posiadania drugiego w obliczu rosnących kosztów życia. Takie są wyniki badania firmy ubezpieczeniowej Meiji Yasuda Life wśród par z jednym dzieckiem w wieku od zera do sześciu lat, informuje The Japan Times.

Najniższy wskaźnik od początku badań

Badanie przeprowadzono we wrześniu, a firma opublikowała jego wyniki 20 października. Meiji Yasuda Life prowadzi takie badania od 2018 roku, a obecny wskaźnik okazał się najniższy w historii. W porównaniu z 2020 rokiem liczba rodziców, którzy chcą drugiego dziecka, spadła o prawie 57%.

Ekonomista firmy Kazutaka Maeda zaznaczył, że przyczyną nie jest spadek chęci rodzin do posiadania kolejnego dziecka, lecz trudne warunki ekonomiczne. Według niego większość rodziców jednego dziecka chciałaby mieć dwoje dzieci, gdyby pozwalały im na to możliwości finansowe.

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Obawy dotyczące dochodów i wydatków

Wśród respondentów, którzy nie chcą drugiego dziecka, 54,5% wyjaśniło to obawami o przyszłe dochody. To o 9% więcej niż w ubiegłorocznym badaniu. Prawie 70% ankietowanych stwierdziło, że mogłoby zmienić decyzję w lepszych warunkach ekonomicznych, w szczególności przy wyższym łącznym dochodzie rodziny i stabilniejszej inflacji, która wynosi około 2%.

Zgodnie z badaniem inflacja zwiększyła obciążenie budżetów rodzinnych poprzez wydatki na żywność, zajęcia pozalekcyjne i edukację przedszkolną. Firma oszacowała średnie miesięczne wydatki na wychowanie dzieci na około 43 tys. jenów, czyli 271 dolarów, co jest rekordowym poziomem. Respondenci powiedzieli również, że ograniczają wydatki na rozrywkę i podróże, aby oszczędzać.

Maeda uznał za ważne stworzenie warunków, które pomogłyby rodzinom pokonać barierę przed urodzeniem drugiego dziecka. Wśród możliwych kroków wymienił umieszczenie obojga dzieci w tej samej placówce opieki oraz elastyczne formy pracy, w tym pracę zdalną.

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