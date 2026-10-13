W Japonii pod koniec roku fiskalnego 2025 1,55 mln osób miało trzy lub więcej niezabezpieczonych i niegwarantowanych pożyczek uzyskanych od kredytodawców. Ten rok fiskalny zakończył się w marcu 2026 roku. Liczba takich pożyczkobiorców była najwyższa od 12 lat.

Dane centrum kredytowego

Dane opublikowało Japan Credit Information Reference Center, które zarządza informacjami kredytowymi osób fizycznych. Jak informuje The Japan Times, coraz więcej osób w kraju ma długi wobec kilku kredytodawców, w tym firm finansowania konsumenckiego. Materiał w publikacji ukazał się z powołaniem na agencję Jiji.

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Możliwy wpływ inflacji

Według publikacji wzrost cen mógł przyczynić się do zwiększenia liczby pożyczek zaciąganych na pokrycie codziennych wydatków. Wyjaśnienie to przedstawiono jako możliwy czynnik, a nie ustaloną przyczynę. Statystyki obejmują osoby mające co najmniej trzy niezabezpieczone i niegwarantowane pożyczki, a nie wszystkich pożyczkobiorców w kraju.

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