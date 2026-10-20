Sąd Okręgowy w Tsu w Japonii skazał 55-letnią byłą kierowczynię ciężarówki Mitsuyo Mizutani na siedem lat więzienia w sprawie wypadku na drodze ekspresowej, w którym zginęło sześć osób, w tym troje dzieci. Jak informuje The Japan Times, sąd wymierzył karę, której domagała się prokuratura.

Zderzenie na drodze ekspresowej

Do wypadku doszło 20 marca przed świtem na drodze ekspresowej Shin-Meishin w mieście Kameyama w prefekturze Mie. Zgodnie z orzeczeniem sądu Mizutani prowadziła ciężarówkę z prędkością około 82 km/h, przekraczając dozwolony limit, i patrzyła w smartfon.

Ciężarówka uderzyła w kolejkę samochodów stojących w korku. W wyniku zderzenia zginęli 56-letni Keizo Takamine z miasta Soka w prefekturze Saitama, 45-letni Koji Matsumoto oraz czworo członków jego rodziny z miasta Fukuroi w prefekturze Shizuoka.

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Wersja prokuratury

Podczas procesu prokuratura oświadczyła, że w chwili wypadku Mizutani przez około 13 sekund oglądała TikToka na smartfonie.

7 października firma transportowa z Hiroszimy oraz jej prezes zostali przekazani prokuraturze pod zarzutem żądania nielegalnej pracy w godzinach nadliczbowych od pięciu kierowców ciężarówek, wśród których była Mizutani.

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