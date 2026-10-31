W Kalifornii dwóch obywateli Chin — Liren Lai i Yuance Chen — skazano na 30 miesięcy więzienia federalnego po przyznaniu się do działania na polecenie chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Po zwolnieniu będą również musieli przez trzy lata pozostawać pod nadzorem, informuje The Hindu.

Werbowanie amerykańskich wojskowych

Według Departamentu Sprawiedliwości USA mężczyźni próbowali werbować amerykańskich żołnierzy do szpiegowania na rzecz Pekinu. Zbierali informacje o personelu i obiektach Sił Zbrojnych USA, a także próbowali pozyskać źródła informacji wywiadowczych wśród wojskowych.

Amerykański resort oświadczył, że Lai i Chen prowadzili w USA tajną działalność wywiadowczą. W szczególności ułatwiali przekazywanie gotówki za pośrednictwem skrytek kontaktowych w zamian za informacje związane z bezpieczeństwem narodowym USA.

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Działalność na rzecz chińskiego wywiadu

Lai przybył do USA na wizie turystycznej i wciągnął do tego procederu Chena, który ma status stałego rezydenta Stanów Zjednoczonych. Początkowo Lai był pośrednikiem między Chenem a funkcjonariuszami chińskiego wywiadu, a później Chen zaczął otrzymywać polecenia bezpośrednio od swojego prowadzącego.

Według informacji Departamentu Sprawiedliwości USA obaj mężczyźni pracowali dla struktury chińskiego rządu odpowiedzialnej za wywiad zagraniczny i kontrwywiad co najmniej od maja 2021 roku. Zostali zatrzymani w czerwcu 2025 roku. Później przyznali się do winy w sprawie spisku mającego na celu działanie jako agenci obcego rządu bez uprzedniego powiadomienia prokuratora generalnego USA, a także do działania jako agenci obcego rządu bez takiego powiadomienia.

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